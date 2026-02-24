La Policía Local detecta 89 viviendas monoparentales en Les Naus y 46 con el empadronamiento aún pendiente

El Ayuntamiento de Alicante ha entregado a la Conselleria de Vivienda el informe de la Policía Local sobre los residentes en las VPP de la urbanización Les Naus, en la zona de La Condomina, realizado durante los últimos días por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios por encargo del alcalde, Luis Barcala, y a requerimiento de la Generalitat con el objetivo de verificar ‘in situ’ quiénes viven en estos pisos de protección pública y comprobar si se han podido cometer irregularidades en el proceso de selección, adjudicación y posterior ocupación.

El citado informe refleja, entre otros casos, el de cinco miembros de una misma familia, con edades entre 18 y 24 años, como adjudicatarios de sendas viviendas en la promoción y destaca que en 89 de los 140 inmuebles figura un solo inquilino, a pesar de que la Policía Local tiene constancia de que en 20 de esos pisos viven más personas. La portavoz del equipo municipal de Gobierno, Cristina Cutanda, ha emplazado este martes a la cooperativa de Les Naus a explicar “con todo detalle” cómo se seleccionaron a los adjudicatarios y cuáles fueron los criterios y procedimientos de adjudicación.

La inspección de la Policía Local, que se inició el martes de la semana pasada, también ha puesto de relieve más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios de viviendas, 26 inmuebles en los que se acumula la correspondencia y la publiciada en los buzones y seis pisos en los que residen personas distintas de sus respectivos propietarios.

La madeja se enreda

“Los agentes han constatado el caso de los cinco integrantes de una familia, al parecer tres hermanos y dos primos, a quienes la cooperativa habría adjudicado un piso. Eso ya de por sí llama mucho la atención: cinco familiares que obtienen una vivienda cada uno por delante de otras familias que aspiraban a obtener un piso”, ha explicado Cutanda. “Pero lo que más nos ha llamado la atención son las edades de los cooperativistas porque hablamos de cinco jóvenes de entre 18 y 24 años que se han quedado con una vivienda cada uno. ¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?”, se ha cuestionado la portavoz.

En este punto, Cutanda ha reclamado explicaciones a la cooperativa de Les Naus “porque las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años”. Y ha añadido que “compete a la Conselleria visar y dar el visto bueno a las solicitudes de los cooperativistas. Como es sabido, el funcionario que se encargó de realizar esta función, ascendido por Compromís en la pasada legislatura del Botánic, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat”.

En el desglose de la casuística del informe policial, Cutanda ha indicado que también figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y que tiene el mismo apellido que otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también se han quedado con un piso cada uno. “Tenemos más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia sean quedado con inmuebles, aunque podrían ser más”, ha puntualizado.

Abundancia de inmuebles con un solo residente

Otro de los datos más “llamativos” de la inspección es que, de las 140 viviendas de esta urbanización de La Condomina, 89 figuran con un solo residente, a pesar de que para la Policía Local existen indicios de que, en al menos una veintena de inmuebles, viven más personas. “Éste es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas”, ha abundado.

En el momento de la comprobación por parte de los agentes, que se inició a primera hora de la tarde del martes pasado, unas 46 viviendas no contaban con nadie empadronado, “aunque eso no significa que no lo puedan hacer próximamente. Y también hay que señalar que en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha logrado verificar que viva nadie”, ha agregado Cutanda.

Respecto a las comprobaciones que la Policía Local ha hecho de los 140 buzones de estas viviendas, se ha observado que 26 muestran una apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger. “Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio”, ha explicado Cutanda, que ha precisado que también que hay un número considerable de pisos en los que no vive ninguna persona de forma habitual, aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la urbanización.

“También se han detectado hasta 12 personas que están viviendo en seis de estas viviendas de la cooperativa donde no reside el titular de la misma”, ha proseguido la portavoz del Ejecutivo municipal. “Como saben, para vivir de alquiler en estos pisos es imprescindible contar con el permiso expreso de la Conselleria de Vivienda y todos los propietarios tienen la obligación de vivir en las viviendas adjudicadas en un plazo de seis meses desde que firmaron la escritura”, ha concluido Cutanda, que ha agradecido a la Policía Local su “gran trabajo” para esclarecer estos hechos, que el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los mismos.

Tres expedientes informativos

En su comparecencia informativa tras la Junta de Gobierno de este martes, el portavoz adjunto, Manuel Villar, ha precisado que el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes informativos en relación con la adjudicación de viviendas en Les Naus: uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y un tercero en relación con el acceso a información reservada.