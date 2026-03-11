El Museo de Arte contemporáneo de Alicante cumple 15 años convirtiéndose en un referente en la Comunitat Valenciana

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante está de aniversario ya que este miércoles se cumplen quince años desde su inauguración oficial tras años de obras para la ampliación del Museo de La Asegurada. Desde ese momento, el MACA ha contado con el respaldo de los visitantes que año tras año han aumentado al tiempo que lo han hecho las exposiciones y actividades del museo.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “el MACA es un referente y un equipamiento cultural principal en la ciudad en el que no sólo se pueden contemplar las colecciones permanentes y las exposiciones temporales programadas sino que es un museo vivo en el que se organizan actividades para todos los públicos que acercan la cultura a toda la ciudadanía”. “Los alicantinos estamos de enhorabuena con esta celebración”, ha añadido la edil, que ha querido “agradecer el gran trabajo y el compromiso de todos los trabajadores del MACA y en especial de su conservadora, Rosa Castells”.

Las primeras cifras en 2011 registraron un total de 29.071 visitantes, mientras que en 2025 casi se han cuadruplicado y el MACA batió récord con 106.706 visitantes. El museo ha programado un total de 66 exposiciones temporales, muchas de ellas en colaboración con otras instituciones públicas, con las que se mantiene una estrecha colaboración. De forma permanente se exhiben las colecciones permanentes Arte Siglo XX, Eusebio Sempere, Juana Francés, Fundación Mediterráneo y Jenkins-Javier Romero.

Uno de los pilares en los que se sustenta el museo es su programa educativo, que cuenta con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, y que está dirigida a la diversidad de públicos: infantil, joven, familias, personas mayores y público intergeneracional, en relación con las propuestas expositivas del MACA o activaciones puntuales. Durante estos quince años, se han atendido 2.065 grupos con un total de 45.136 escolares.

Del mismo modo, el MACA cuenta con un proyecto muy sólido de programas de educación social pionero que atiende a los públicos con necesidades especiales, discapacidades o en riesgo de exclusión social. Durante estos quince años, se han atendido 269 grupos con un total de 3.170 participantes.

La programación de actividades complementarias a las propuestas expositivas se ha ido consolidando con el paso del tiempo y se ha convertido en punto indispensable en la agenda cultural de la ciudad por su calidad y variedad tanto en la naturaleza de las mismas, como en el público al que van dirigidas. Desde la apertura en 2011, el MACA ha recibido a 143.804 personas en las 3.164 actividades organizadas.

La historia del museo

El MACA es hoy una realidad gracias al empeño continuado de muchas personas a lo largo del tiempo. Todas ellas pusieron gran ilusión, esfuerzo, trabajo, ideas y proyectos que se han visto culminados. Sin su buen hacer, su profesionalidad y colaboración, este sueño de Sempere primero, y de todos después, no hubiera sido posible.

El MACA es heredero directo del Museo de la Asegurada inaugurado en 1977 y de especial significación en la historia de la ciudad gracias a un trascendente acto fundacional, la donación por parte del artista Eusebio Sempere de la Colección de Arte del Siglo XX al Ayuntamiento de Alicante. Igualmente, en otro acto de generosidad, la artista alicantina Juana Francés donó por legado testamentario parte de su obra al MACA. Estas dos colecciones se completaron con una tercera compuesta por obras del propio Sempere que el Ayuntamiento fue adquiriendo desde 1997 para su representación en el museo.

Además, desde 2012 la Colección Fundación Mediterráneo fue depositada en el MACA gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación Mediterráneo que ha sido renovado en dos ocasiones.

Y en 2021 Michael Jenkins y Javier Romero donaron al MACA su colección de obras de arte internacional compuesta por 294 piezas de 160 artistas que permite repensar las problemáticas contemporáneas expandiendo la mirada de un museo siempre atento al mundo que le rodea. Una donación que suma generosidad a la historia de este museo. Durante este tiempo, numerosos particulares también han querido donar o depositar obras, que han pasado a formar parte de los fondos del museo.

Premmios y reconocimientos

En 2012 el MACA recibió la Medalla a las Bellas Artes otorgada por la Real Academia de San Carlos de Valencia, el premio AFANTE 2013 otorgado por AFA Alicante y el premio a la institución cultural otorgado por el Ateneo Artístico, Literario y Científico de Alicante en 2014. Igualmente le ha sido otorgada la Medalla de San Carlos 2019 otorgada por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

En 2016 el MACA obtuvo la distinción SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que otorga el Instituto de Turismo de España Turespaña y que ha sido renovada en 2025. Por último en este último año, el museo ha obtenido el segundo puesto como institución cultural relevante de la Comunidad Valenciana en el Observatorio de la Cultura, en el informe anual elaborado por la Fundación Contemporánea.