La mujer aislada en el hospital de Sant Joan da negativo en la tercera PCR que se le ha practicado

La tercera prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en el Hospital de Sant Joan d'Alacant ha arrojado un resultado negativo, por lo que permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad.

La mujer, que continúa asintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los siete días desde la fecha del ingreso, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado este martes por el Ministerio.

El pasado viernes y después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer de 32 años, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Conselleria de Sanidad activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios.

La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio en la playa de San Juan al hospital en una ambulancia con los dispositivos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.

Hasta el momento son tres las pruebas PCR realizadas y todas han sido negativas.