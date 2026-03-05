La ministra de Vivienda pide desde Alicante que el Consell haga controles más exigentes para la vivienda protegida

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este jueves a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha de nuevo los controles y garantías para que las viviendas de protección pública lleguen a quienes lo necesitan.

Así lo ha afirmado la ministra en el encuentro con periodistas frente a las VPP investigadas en Alicante por las supuestas irregularidades en la adjudicación en la Playa de San Juan, el residencial Les Naus, y tras la reunión con los colectivos de vivienda y asociaciones vecinales de la ciudad.

"Lo que pido es que la Generalitat vuelva a los controles y a las garantías existentes en esta comunidad y una auditoría para saber que está ocurriendo", ha afirmado Rodríguez, quien ha denunciado la privatización en la adjudicación de VPP en la Comunitat Valenciana y en otras autonomías.

Por este último aspecto, ha hecho extensible la petición de los controles más exigentes al resto de gobiernos regionales a través de la actualización de las normativas "para garantizar la transparencia en los registros y en la adjudicación de vivienda", así como para proteger la vivienda a perpetuidad.

Todo con el objetivo de que "nunca se pueda vender si no es con un precio público y para personas que las precisan en las condiciones en las que se adecuan".

Para la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, "hay una orientación política claramente de querer romper con todos los blindajes de garantía de transparencia y de protección de lo público, y por tanto volvemos al modelo del Partido Popular".

Rodríguez también ha hablado la situación del alquiler en la Comunitat, con las subidas de precios en las viviendas que denuncian los colectivos vecinales, y al respecto ha afirmado que "existe una ley que se está explicando en otras partes de España" y que permite congelar las rentas mensuales, poniendo el ejemplo de autonomías como Cataluña, País Vasco o Galicia.