Mercalicante prevé aumentos del nueve y del 33 por ciento en su cifra de negocio y en su resultado de explotación

La memoria del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) de Mercalicante para 2027 prevé un aumento en la cifra de negocio del nueve por ciento en el próximo ejercicio "como consecuencia de la previsión de plena ocupación" y "el fortalecimiento de fuentes de ingresos alternativas a los alquileres de espacios". También espera un incremento del 33% en el resultado de explotación del año que viene, "impulsado por la elevada ocupación de los espacios disponibles y el crecimiento de los ingresos procedentes de los servicios complementarios".

Así lo ha resaltado en un comunicado el clúster, después de que el consejo de administración de la sociedad, participada por el Ayuntamiento de Alicante y la entidad pública estatal Mercasa, haya aprobado este miércoles el presupuesto para el año que viene y el PAIF.

Durante la celebración del consejo, presidido por el alcalde Luis Barcala, la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha recordado que "la principal fuente de ingresos, como era el alquiler de espacios, se ha complementado con la aportación de otros servicios para el sector, que ha alcanzado en la actualidad el 10% de nuestros ingresos anuales".

Según el clúster, esta "plena ocupación" de las instalaciones y el refuerzo de las fuentes de ingresos de Mercalicante justifican la previsión de crecimiento para 2027. De esta manera, ha dicho que está reduciendo su dependencia de una única fuente de ingresos y está construyendo un modelo "más diversificado".

Del mismo modo, ha indicado que "los servicios complementarios son los prestados en materia de mantenimiento de suministros, aparcamiento de camiones, los servicios vinculados al LAME, la formación específica para el sector alimentario, la báscula y la revalorización de residuos", entre otros.

Además, se mantiene la ocupación de espacios cercana al 100% de la oferta disponible. En concreto, 2027 será el primer año completo de la actividad en las naves ZAC VII y ZAC VI tras su adjudicación, mientras que se espera cerrar el acuerdo de arrendamiento del lote 3 de la ZAC X a principios del próximo año.

En esta línea, la directora también ha explicado a los miembros del consejo las actuaciones previstas para avanzar en la ampliación de la superficie de Mercalicante, "consolidando el papel fundamental que tiene esta infraestructura logística en el sector de la alimentación", ha remarcado el clúster.

Inversiones previstas

El PAIF también recoge una inversión para 2027 de 1,55 millones de euros con la que se pretende "avanzar en la modernización y actualización de las instalaciones del espacio logístico".

Esta "apuesta" para el próximo ejercicio supone un incremento del 31% con respecto a 2026 y "continúa la senda de mejora y modernización del clúster agroalimentario", indican desde Mercalicante.

"La propuesta más importante es continuar con la mejora de la envolvente térmica de las naves cambiando en concreto la cubierta de la nave III, la adecuación en naves y parcelas, la sustitución de sistemas de climatización por otros más eficientes, así como otros gastos previstos dentro del plan de ampliación de las instalaciones", ha concluido la entidad.