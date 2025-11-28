Los Mercados municipales de Alicante regalan 600 cabassets con la campaña ‘La millor despensa del món’

Alicante ha lanzado la campaña ‘La millor despensa del món’ que se ha puesto en marcha en los cuatro Mercados municipales de Babel, Benalúa, Carolinas y Central, repartiendo los ‘rasca y gana’ con las compras para regalar 600 cabassets alicantinos a sus clientes. La concejala de Comercios y Mercados, Lidia López, ha presentado la iniciativa animando en Navidad “a comprar producto de calidad en los puestos de nuestros mercados", y ha destacado que "con la campaña acercamos y ponemos el foco en la importancia capital que tienen sus productos haciendo a su vez un giño con mensajes de antes y damos la oportunidad de obtener el tradicional cabasset”.

Concretamente esta campaña prevé repartir más de 40.000 ‘rasca y gana’ entre los clientes. Es el cuatro año que se impulsa en Alicante y pretende a su vez potenciar los pequeños gestos respetuosos con el medio ambiente regalando cabassets, que los clientes podrán utilizar para cargar sus compras y así sustituir las bolsas de plástico.

La presentación se ha realizado en el Mercado de Benalúa y junto a la concejala de Comercio el presidente de la asociación de Comerciantes Concesionarios de Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, resaltó que “la campaña marca la diferencia con un mensaje que suena a casa y a nuestro barrio con los carteles tradicionales de antes diseñados para reforzar la idea de que nosotros los Mercados municipales somos diferentes y singulares y la mejor opción comercial para comprar esta Navidad”.

Bajo el lema ‘La millor despensa del món’ se ha preparado esta medida que fomenta las compras, premia la fidelidad y pone en valor el trabajo de sus comerciantes únicos por la cercanía y venta de productos de gran calidad. Además pone el foco en la importancia de sus productos haciendo un giño a los mensajes de antes: Un grapat de orgullo de barrio, 2x1 en 'cómo estás' y 'me alegro de verte', Una docena de te lo preparo como a ti te gusta, Medio kilo de esto me acaba de llegar ahora mismito de la lonja. Para la ejecución de los carteles, se ha contado con un artista local especializado en lettering que, ha dado una estética única para darles visibilidad.

La campaña está subvencionada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Comercio y Mercados, la organiza la asociación de Mercados municipales y cuenta con la colaboración de Facpyme. Para participar en el sorteo los clientes deberán realizar una compra en cualquiera de los puestos asociados de los Mercados municipales, el mismo vendedor les entregará un ‘rasca y gana’ con el que podrá conseguir el cabasset.

La concejala, Lidia López, expresó su satisfacción y la buena respuesta que tiene la iniciativa señalando que “es fundamental premiar a las personas que apuestan por comprar productos de proximidad en nuestros Mercados todo el año para seguir cuidando a sus clientes, fomentando gestos sostenibles y a su vez incentivando las compras en Navidad con la mejor calidad”.