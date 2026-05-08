Medio centenar de actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos en Alicante

Los museos y espacios culturales de Alicante han programado medio centenar de actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos (DIM). La jornada, establecida el 18 de mayo, tendrá en la ciudad una programación que se extiende del 12 al 18 de mayo. El lema es “Museos uniendo un mundo dividido", centrándose en cómo los museos pueden actuar como puentes que superan las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro de las comunidades y entre ellas en todo el mundo.

El Ayuntamiento (MACA, Las Cigarreras y La Lonja del Pescado), la Diputación de Alicante (MARQ, MUBAG y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert), The Ocean Race Museo, el Museo de la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y el Museo de Aguas de Alicante vuelven a unirse para ofrecer actividades para todos los públicos, esperando superar las 7.785 visitas del año pasado. Como ha ocurrido en las anteriores ediciones, este año los museos vuelven a poner a disposición de los visitantes un folleto conjunto con un pasaporte que se irá sellando al finalizar cada visita, y cuando se alcancen los cuatro sellos, se hará entrega de un obsequio.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha querido resaltar que “la celebración conjunta que año tras año realizamos se ha convertido en un momento muy esperado por los alicantinos, en el que los museos ofrecen su mejor imagen con unos programas expositivos y de actividades de una calidad indiscutible".

El diputado de Cultura, Juan De Dios Navarro, ha destacado que “esta edición pone en valor el papel de los museos como espacios de diálogo, cohesión y entendimiento” y ha animado a alicantinos y visitantes a participar activamente en las propuestas programadas. “Un año más, el DIM convierte a Alicante en un punto de encuentro cultural gracias a la colaboración entre instituciones y centros que trabajan de forma conjunta para acercar el patrimonio a la sociedad”, ha añadido.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la UA, Catalina Iliescu, ha expresado que “desde la Universidad de Alicante hemos diseñado un programa de actividades lúdicas y creativas para celebrar el DIM, convencidos de que el conocimiento y la cultura son esenciales para crear lazos de unión”.

Según ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, "desde el Museo de Aguas de Alicante, nos satisface presentar una programación para este DIM que es reflejo del papel que el lema 2026 quiere poner en valor, con los museos como espacio de conexión. En este sentido, hemos diseñado una propuesta cultural variada y pensada para conectar con públicos de todo tipo, muestra de nuestro compromiso por hacer del Museo de Aguas de Alicante un espacio vivo y abierto a toda la sociedad".

Por su parte, la directora de The Ocean Race Museo, Jan Pérez, ha señalado que "the Ocean Race conecta continentes, culturas y personas a través de la vuelta al mundo a vela y el desafío humano que supone la regata. En el museo, los visitantes pueden conocer todo sobre el mayor desafío oceánico del mundo y la protección del océano como bien común". Además, del 8 al 17 de enero de 2027, Alicante acogerá la salida de la próxima vuelta al mundo de The Ocean Race. En este Día Internacional de los Museos, invitamos a todos a sumarse a este viaje compartido.

Programación:

Las Cigarreras

El Centro ofrecerá el sábado 16 de mayo, de 10 a 21.30 horas, una intensa jornada que combina exposiciones, música en directo y talleres para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones “La firmeza de un instante”, retratos de Jesús Madriñán sobre la juventud y el ocio nocturno, y “La romería de los cornudos”, investigación plástica de María Alcaide sobre el territorio y la perspectiva hidrofeminista. La programación incluye un matinal sonoro con dos conciertos en los exteriores (a las 12 y a las 20 horas), el taller Discoteca Infrarrojo Multisala de Rubén GoMo, un open studio del artista residente Martín López Lam con su proyecto “El juego del pallar”, el taller de autorretrato “Retrato Robot” impartido por Nerea Estrellada y Tania Rabasco (de 17.30 a 20.30 horas, con inscripción previa en Instagram), y la Peregrinación al árbol y activación en el Secadero, propuesta de La Cuarta Piel que incluye grabado de madera, ritual colectivo y sesión de DJ con aforo limitado a 30 personas.

IAC Juan Gil Albert

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ofrece a lo largo de la semana un gran número de actividades. El miércoles, a las 19.15 horas, habrá una nueva sesión del Club de Arte Manifesta, que coordina la artista Luisa Pastor, dedicado al fotoperiodista Rocco Morabito, ganador de un premio Pulitzer en 1968.

El jueves 14, reúne en Casa Bardin a los premios nacionales de Ensayo Remedios Zafra y Javier Echeverría, a partir de las 19 horas, dentro del ciclo “La mirada oblicua”. Un día después, en el mismo espacio y a la misma hora, el cantante y compositor Nacho Casado hablará de su trayectoria, de su inspiración, e interpretará algunos temas, dentro del ciclo Contar y Cantar. Además se podrá ver la exposición “Línea Vital”, de Silvia Lerín, comisariada por Anna Pastor, dentro de la convocatoria Arte en la Casa Bardin.

Lonja del Pescado

El domingo 17 de mayo a las 12 horas, la sala de exposiciones ofrecerá el concierto de “Blue Lola Jazz”, un trío de jazz que surge como homenaje a las grandes divas del género Ella Fitzgerald, Nina Simone o Daira Washington.

MACA

El MACA dará comienzo a sus actividades el martes 12 con la jornada: “Rigor lírico. Arte, investigación y tecnología”, y ya desde el viernes 15 hasta el domingo 17, ofrece una amplia programación con un encuentro con Santiago Olmo, ex director del CGAC, dentro del ciclo Otros museos, otras miradas, el taller de músicas gráficas, visitas a la exposición temporal, realizadas tanto por la comisaria como por el equipo de mediación del museo, un taller familiar en torno a la muestra de Soledad Sevilla, el Mitolatorio, y la música contemporánea de la mano de Lumina Ensemble con el Ensemble Sonido Extremo. El museo amplia su horario el sábado 16 hasta las 22 horas.

MARQ

A través de su Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social, el MARQ ha programado diversas propuestas - talleres, actividades para familias o visitas teatralizadas- para dos jornadas de puertas abiertas, los días 16 y 17 de mayo, con entrada gratuita tanto al museo como a los yacimientos de La Illeta y Lucentum y la Torre Almohade de Almudaina.

Por otra parte, también se han diseñado diversas actividades como talleres, visitas o charlas formativas enfocadas a colectivos de especial vulnerabilidad en colaboración con asociaciones e instituciones, como el Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Balmis, la Asociación APSA, Aulas de la Tercera Edad de Alicante, la Asociación Alicantina Síndrome de Down, AFA Alicante o el Centro Penitenciario de Alicante. Además, durante toda la semana, el Museo invitará a sus visitantes a participar en una actividad colectiva en la que escribirán un pequeño recuerdo y lo depositarán en una botella, que se irá llenando con todos los mensajes creando un archivo colectivo de ideas, recuerdos y reflexiones.

MUA

El MUA celebra una gran fiesta abierta a toda la ciudadanía el viernes por la tarde. Una jornada con murales colectivos, talleres creativos y juegos que acabará con una merienda de horchata y fartons para culminar este momento de encuentro. Durante el fin se semana se sucederán visitas dinamizadas a las exposiciones y talleres didácticos (estos últimos con inscripción previa). El lunes habrá otra oportunidad de conocer el MUA a través de un recorrido guiado. El MUA amplía el horario de apertura el sábado hasta las 20 horas.

MUBAG

El Museo de Bellas Artes de Alicante ofrecerá más de una decena de propuestas diferentes indicadas para toda la familia. Visitas guiadas, musicalizadas y teatralizadas a la muestra permanente “El siglo XIX. La colección a la luz” y a las exposiciones temporales “La época romántica. Colecciones del Museo Nacional del Romanticismo” y “Emilio Varela. Una ensoñación intimista”. Además de un taller para adultos “Óleo sobre moda. Vestimenta y belleza en el romanticismo” y otro enfocado a toda la familia sobre las pinturas de la muestra dedicada a Emilio Varela “Varela. Real Estate”. Asimismo, el MUBAG abrirá sus puertas a otras disciplinas con un concierto de swing a cargo de ”Paul Evans & Smart Set Trio” y la presentación de dos publicaciones centradas en los proyectos expositivos del Museo.

MUSEO AGUAS

Ha programado para el miércoles 13 a las 19 horas la presentación del libro de Emilio Israel Cortés y Sally Cortés "La imagen del pueblo gitano. De la Literatura al Cine". El jueves 14, a las 18 horas, tendrá lugar el coloquio "El Agua en la Alicante antigua". Participan Manuel Olcina, director del MARQ, junto a Eva Tendero y Antonio Gilabert, arqueólogos de la Fundación CV MARQ; por su parte el viernes 15 a las 18 horas, el concierto "Las voces del agua" Coro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) y el sábado 16 a las 17 horas, el concierto de Marabina. Presentación de su nuevo disco, "Fénix", un viaje sonoro entre lo ancestral y lo contemporáneo.

The Ocean Race Museo

Ha preparado un programa para toda la familia con visitas guiadas gratuitas y actividades especiales. El viernes 15 de mayo a las 19 horas, Vera Lebrón representará “Ofelia: sobre el delirio y el coraje”, un poema escénico que nace de la intimidad de la poesía para alcanzar la colectividad del teatro.

El sábado 16 de mayo a las 18 horas, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil “Semelengualatraba con Cristiguti”. Un espectáculo que muestra la gran fuerza y riqueza de la tradición oral, que nace en todos los lugares, uniendo a las personas por sus historias. Y el domingo 18 a las 12 horas, el Escape Room “Extinción: la cuenta atrás ya ha empezado, una misión para sostener la vida en la tierra”.

Sede de la UA

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante inicia su programación especial con motivo del DIM el próximo 13 de mayo. La apertura correrá a cargo de Lú Barrenechea con el monólogo “Ensayo sobre la soledad”, una pieza de su autoría que explora la ausencia y el aislamiento. El calendario de actividades continuará el 15 de mayo con el concierto “Ay Luna que reluzes”, interpretado por el grupo de música La Sablonara. Finalmente, la conmemoración concluirá el 18 de mayo con la clausura de la exposición “Hilos de la periferia”, que estará acompañada por el concierto “Si los delfines mueren de amores: Música y poesía del Renacimiento Español” del grupo Ensemble Il Parnaso. Todas las citas tendrán lugar en la Sala de Exposiciones Juana Francés a las 19 horas.

Los horarios e inscripciones de todos los museos puede consultarse en la web museosdealicante.com, y en la web de cada uno de los centros.