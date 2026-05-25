Más de 150 terminales de radiocomunicación para la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil de Alicante

La Mesa de Contratación Ayuntamiento de Alicante ha acordado elevar a la Junta de Gobierno la adjudiación de concurso público de tramitación urgente para la contratación del suministro de terminales de radiocomunicaciones y accesorios para la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, dividido en tres lotes, con un presupuesto base de licitación de 262.692,82 euros.

En total se van a adquirir en dos años alrededor de 150 equipos de emisoras y terminales portátiles, algunos de los cuales preparados para actuar en situaciones de fuego para los bomberos y otros adaptados al uso marítimo para las embarcaciones de Policía Local y Bomberos con capacidad para transmitir por Banda Marina VHF.

Más concretamente, el lote 1 la empresa adjudicataria es Adesal Telecom S.L. con una oferta económica de 70.498,09 euros, el lote 2 va para Teditronic S.L. por importe de 1.891,47 y el lote 3 se lo adjudica también Adesal Telecom S.L. por otros 1.79.799,97 euros.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que los miembros de Policía Local, Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alicante "hacen uso de la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunidad Valenciana (en adelante Red COMDES). Si bien, la infraestructura de la red es soportada por la Generalitat Valencia, los terminales son propiedad del Ayuntamiento de Alicante y el nuevo material permitirá sustituir aquellos terminales deteriorados o que han llegado al final de su vida útil e incorporar más unidades para las nuevas necesidades”.

Una de las consideraciones que tendrá parte del nuevo equipamiento es atender las necesidades de comunicaciones hasta ciertas millas mar adentro de la costa marina que tienen tanto Bomberos como Protección Civil, que son usuarios de dispositivos móviles y portátiles basados en frecuencias VHF destinados a estos usos.

Además de los terminales portátiles y emisoras fijas de comunicaciones se suministrarán otros materiales asociados de reposicióncomo altavoces y auriculares, baterías, cargadores, antenas y cableado.

Más concretamente, en el lote 3 está compuesto por 144 terminales portátiles Tetra, de ellos 5 con sistema de seguridad atex, además de una emisora móvil embarcada de banda marina VHF y cuatro terminales portátiles también de banda marina. Los otros dos lotes están compuestos por material de repuesto.

A lo largo del presente ejercicio la Concejalía de Seguridad, que dirige Julio Calero, ha completado los procedimientos para el suministro de material de seguridad personal como chalecos antibala, cascos para motoristas y escudos antidisturbios, además de renovar los uniformes y vestuario especializado y auxiliar de la plantilla e impulsar la adquisición de otros 27 vehículos patrulla para la renovación de la flota para los que se ultiman los trámites administrativos para su recepción e incorporación al servicio, después de incorporar otros 9 vehículos el pasado ejercicio entre ellos una oficina de atención al ciudadano móvil.

Al mismo tiempo, se ultiman las obras para finalizar la nueva Jefatura en Playa San Juan y el inicio de las de renovación de la comisaría de Juan XXIII. Además, también se ha incorporado el nuevo software de gestión de los Bomberos del Speis para dar una respuesta más eficaz y rápida a las emergencias.