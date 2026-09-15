El MARQ y sus yacimientos vuelven a su horario habitual de invierno

El MARQ, la Torre de Almudaina y los yacimientos de Lucentum y La Illeta dels Banyets implantan a partir del martes 15 de septiembre su horario habitual de invierno. De este modo, el museo arqueológico abrirá sus puertas de martes a sábado de forma ininterrumpida, de 10:00 a 19:00 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará de 10:00 a 14:00 horas.

Esta temporada estará protagonizada por la exposición internacional “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”, con cerca de 300 piezas, muchas de ellas de oro y que se exhiben por primera vez en nuestro país, así como por los contenidos de las distintas salas permanentes del centro.

Por su parte, El Tossal de Manises -Lucentum-, en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello, permanecerán abiertos de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas; y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

En cuanto a la Torre almohade de Almudaina, el horario de visita será de martes a domingo y festivos de 10:00 a 13:00 horas, excepto los sábados, que se podrá recorrer también por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas.

Como es habitual, los cuatro enclaves culturales permanecerán cerrados los lunes para realizar tareas de mantenimiento y para facilitar el descanso del personal de atención al público.

Otros espacios

Las personas interesadas en conocer el yacimiento neolítico de la Cova de l’Or y su Centro de Interpretación, ambos en Beniarrés, pueden volver a hacerlo ya mediante las visitas guiadas que se realizan los sábados y domingos, a las 9:00 y 11:30 horas. Esta actividad comienza en el Centro de Interpretación, desde donde parte un minibús que traslada a los visitantes hasta el inicio del sendero que conduce al yacimiento. Tras un pequeño recorrido a pie, disfrutando de la flora, la fauna y la riqueza medioambiental de la zona, se accede al interior de la Cueva.

En la localidad de Castell de Castells, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre se podrá visitar de lunes a jueves únicamente tras concertar cita previa llamando al teléfono 965 518 067; así como los viernes y sábados de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y los domingos de 11:00 a 13:30 horas.

Finalmente, el acceso a la Cava Gran de Agres seguirá siendo libre -sujeto a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola-.