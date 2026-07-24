Mares Circulares entrega al Ayuntamiento de El Campello un banco fabricado con plástico recogido por sus voluntarios en reconocimiento a su compromiso medioambiental

Mares Circulares, el proyecto para la protección y conservación de entornos acuáticos y de la biodiversidad, así como para el fomento de la economía circular impulsado por Coca-Cola, ha entregado al Ayuntamiento de El Campello un exclusivo banco urbano fabricado a partir de PET recogido en las playas y entornos acuáticos como parte de las actividades de la iniciativa. Con esta entrega, se quiere reconocer su compromiso con la economía circular y la protección de los ecosistemas marinos y acuáticos y agradecer su colaboración activa con Mares Circulares.

La instalación del banco se ha realizado en la zona del paseo marítimo de El Campello. Se trata de un reconocimiento al Ayuntamiento de El Campello, que colabora en las limpiezas de entornos acuáticos impulsadas por Mares Circulares en el territorio desde el inicio del proyecto, por su labor recuperando plásticos en el entorno del cauce del rio Monnegre a los que este banco da una nueva vida.

Este banco es uno de los 16 que Mares Circulares está entregando a distintas instituciones comprometidas con el proyecto y el cuidado de los mares y entornos acuáticos de toda España. Cada banco está compuesto por un 30% de PET recogido en limpiezas realizadas dentro del proyecto. Se trata de un plástico muy degradado que no se puede introducir en el circuito habitual de reciclado. Además, contiene un 50% de polietileno reciclado que

aporta resistencia estructural, y un 20 % de plástico de color generado a partir del reciclaje de cajas de fruta. Esta combinación ha sido validada a través de un proceso de investigación llevado a cabo por Plàstic Preciòs, ONG liderada por ingenieros valencianos, para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

La combinación de investigación y artesanía ha permitido transformar estos materiales en mobiliario urbano funcional, dando un paso adelante en la aplicación real de la economía circular. Cada pieza incluye una placa con código QR que enlaza a un vídeo explicativo sobre el proceso de reciclaje, desde la recogida de PET hasta su conversión en material durable.

También han acudido a la instalación del banco Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; Marcos Martínez, concejal de Medio Ambiente del municipio, y Susana Romero, directora del CEIP Rafael Altamira, que participa anualmente en la campaña.

El alcalde Juanjo Berenguer señala que “la situación ‘ideal’ sería que no hiciera falta organizar campañas de recogida de residuos en parajes naturales, pero como quiera que las campañas de concienciación no son suficientes, es muy de agradecer iniciativas como ésta, que se centran en los estudiantes, que a su vez insisten a sus familias de la necesidad de cuidar el medio ambiente”.

“Mi enhorabuena a Coca Cola por la campaña Mares Circulares”, añade el concejal Marcos Martínez. “Concienciar a la población joven es formar a la sociedad del futuro, que es importante”, apunta.

La iniciativa impulsa un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos. A través de este tipo de reconocimientos, Mares Circulares da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral, visibilizando la contribución de sus colaboradores en el objetivo común de reducir la presión de residuos sobre el entorno acuático de la Comunidad Valenciana a través de la activación coordinada de los tres ejes del programa y la colaboración públicoprivada.

Desde 2018, Mares Circulares ha retirado 33 toneladas de plásticos PET de costas y fondos marinos, movilizando a más de 61.000 voluntarios en 17 comunidades autónomas y recogiendo más de 3.000 toneladas de residuos.

En 2025, el proyecto movilizó a más de 7.000 voluntarios que recogieron más de 350 toneladas de residuos y realizó actividades de formación y sensibilización en las que participaron más de 7.200 personas. En concreto, en la Comunidad Valenciana, se recogieron más de 350 toneladas de residuos gracias a la colaboración de más de 550 voluntarios.

Apertura de los IX Premios Mares Circulares

La entrega del banco en El Campello coincide con la apertura del plazo de presentación de candidaturas a los IX Premios Mares Circulares, bajo la coordinación de la Asociación Chelonia, que reconocen la labor científica y empresarial que aporte soluciones ante el gran reto de la conservación de los mares y océanos. Los galardones reconocen en cada edición un proyecto científico y de investigación y una iniciativa empresarial innovadora que estén relacionados con ámbitos como la ecoinnovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 9 de octubre de 2026 y el ganador de cada modalidad recibirá un premio de 10.000€ para seguir trabajando por la conservación de mares y océanos. Los Premios Mares Circulares contribuyen así a fomentar una mayor conciencia y la participación proactiva de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales indicados, buscando estimular y fortalecer la generación o puesta en marcha de ideas innovadoras y la investigación y aplicación de alternativas para contribuir a prevenir o reducir sus impactos y promover la transición hacia la economía circular en España.

Sensibilización ambiental activa: ciudadanía como agente de cambio

Mares Circulares continúa realizando una importante labor de sensibilización ambiental a través de programas educativos, voluntariado y acciones de movilización que desarrollan capacidades y hábitos de consumo responsable, con foco en la prevención y en la correcta gestión de residuos. El programa impulsa, además, el protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO, con 8 años de monitoreo en 15 puertos colaboradores, conectando conocimiento, sector pesquero y gestión pública.

Conservación y regeneración de ecosistemas: proteger capital natural crítico.

La intervención se centra en ecosistemas de alto valor ecológico y en la recuperación de hábitats. De la mano de ONG ambientales y organizaciones expertas en la temática, Mares Circulares colabora activamente en varios proyectos que persiguen la conservación y regeneración de la biodiversidad marina en distintos puntos de la geografía española.

Ciencia, investigación e innovación: anticipar riesgos, escalar soluciones

Mares Circulares monitorea 66 playas en España y Portugal, cuyos datos se integran en el Informe Anual de Seguimiento de Basuras Marinas (MITECO) para su uso por parte de la comunidad científica y las administraciones. El programa organiza jornadas científicas con universidades para impulsar la investigación en circularidad, biodiversidad y conservación.

Además, los Premios Mares Circulares, coordinados por Asociación Chelonia en España y Liga para a Protecção da Natureza (LPN) en Portugal, reconocen cada año iniciativas en biodiversidad, economía circular y cambio climático, con una dotación total de 30.000 euros.

Un modelo de alianza que conecta ciencia, administración y sociedad

Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada, impulsado por Coca-Cola en España y Portugal, junto a Asociación Chelonia, Asociación Vertidos Cero, Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN), y con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.