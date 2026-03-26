Luis Alfonso Morata toma posesión como concejal del ayuntamiento de Alicante por el PP tras la dimisión de la edil Rocío Gómez

El pleno ordinario del ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes marzo celebrado este jueves ha acogido la toma de posesión de Luis Alfonso Morata, quien cubre la vacante dejada por Rocío Gómez, la anterior concejala de Urbanismo, que renunció a su cargo tras destaparse el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus y de la que Gómez fue una de las beneficiarias junto a algunos funcionarios y familiares allegados del ayuntamiento de Alicante.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante está investigando la adjudicación de las VPP en este residencial. La jueza ya pidió documentación a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa promotora, y la remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Luis Alfonso Morata ocupa el número 16 de la lista con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023. Es la segunda vez que corre la lista de los populares dentro de este mandato. El exedil de Hacienda, Toni Gallego, dimitió en junio del año pasado forzado por Vox y la oposición de izquierda por el incumplimiento de la regla de gasto en caso 30 millones de euros. Le sustituyó el hoy edil de Limpieza y Recogida de Residuos, Francisco Alemán.

Tras las correspondientes felicitaciones del resto de grupos municipales y de sus compañeros de grupo, el alcalde, Luis Barcala, le ha dado la enhorabuena ya que a partir de ese momento pasaba a representar a todos los alicantinos. Barcala no ha desvelado qué competencias asumirá Luis Alfonso Morata. Sí le ha dicho que ser miembro de la corporación es una responsabilidad muy grande y también un alto honor.

Luis Barcala, alcalde de Alicante