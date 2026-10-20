Las lluvias obligan a reforzar el control contra mosquitos en Alicante

Después de las precipitaciones de estos días en Alicante y ante la celebración del Día de Todos los Santos en los cementerios, el Ayuntamiento ha reforzado, en el marco del convenio con la Mancomunidad de L’Alacantí, las medidas de prevención y control de mosquitos, que incluyen actuaciones tanto en imbornales como en lugares de acumulación de aguas, así como intervenciones inmediatas ante cualquier aviso. Asimismo, traslada a la población alicantina las medidas preventivas que establece la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana para evitar la proliferación.

La implicación de los vecinos es crucial

Desde la concejalía de Sanidad piden a los vecinos su colaboración para adoptar medidas preventivas e informar de posibles focos. "La implicación de la ciudadanía es crucial para actuar en propiedades privadas, denunciar cualquier foco que detecten y evitar su proliferación”, señala Morata.

Luis Morata, concejal de Sanidad | Ayuntamiento de Alicante

Medidas preventivas

* La medida preventiva más eficaz es la eliminación de los focos de cría. Para ello se recomienda retirar, vaciar o mantener protegidos todos aquellos objetos expuestos al exterior que puedan acumular agua tras los episodios de lluvia.

* Cubrir instalaciones o recipientes destinados al almacenamiento de agua (bidones, depósitos, etc.) mediante tapas ajustadas o tela de mosquitera de malla fina.

* Mantener limpios y en buen estado de funcionamiento los sistemas de evacuación pluvial (canalones de recolección de aguas, imbornales, sumideros, desagües, duchas de exterior, etc.)

* Instalar barreras físicas que reduzcan la entrada de mosquitos en los edificios, como pueden ser las mosquiteras en puertas y ventanas con una malla de abertura pequeña (inferior a 1,5 mm).

* Vaciar y renovar frecuentemente los bebederos de animales domésticos.

* Cementerios: evitar la acumulación de agua en recipientes para flores. Se recomienda sustituir el agua de los recipientes por alternativas como fibras absorbentes o materiales inertes como la arena, que permitan mantener la humedad de las flores. Asimismo, los recipientes se podrán perforar para evitar la acumulación de agua. También, se recomienda evitar el uso de objetos decorativos susceptibles de contener agua.

* Centros educativos: mantener cubiertos y secos todos aquellos elementos que se encuentren en patios, zonas de recreo o espacios exteriores y que puedan acumular agua.

* Huertos urbanos, solares y fincas en desuso: conservar estas zonas en buen estado y libres de residuos, manteniendo cubiertos y secos los objetos susceptibles de acumular agua y que puedan estar en la intemperie, como mobiliario, herramientas, recipientes o bidones.

* Parques y jardines: Clorar y recircular el agua de instalaciones como estanques, fuentes ornamentales… Cuando estas se encuentren vacías, asegurar que se mantiene completamente secas.

* Piscinas: Asegurar el tratamiento y recirculación del agua. Revisar periódicamente los skimmers, canaletas y otros elementos para que no se llenen con agua de lluvia. Cuando las piscinas estén vacías, mantenerlas completamente secas. Evitar acumulación de agua sobre las lonas que cubren piscinas.

* Talleres, circuitos o centros de recogida y almacenamiento de neumáticos: apilar los neumáticos bajo cubiertas o protegidos de la lluvia.