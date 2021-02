El HLA Alicante pierde tras un mal tercer cuarto ante un Granada con bajas (84-77)

El HLA Alicante volvió a las malas sensaciones en una segunda parte para olvidar ante un Covirán Granada con bajas. Los de Pedro Rivero echaron en falta la aportación ofensiva de sus dos pívots, Jonas Zohore y Jorge Bilbao. El small ball y la zona planteada por Pablo Pin dominaron y decidieron el partido. Los más destacados del encuentro fueron Lluís Costa (19 pt, 7 as, 24 val) y David Iriarte (22 pt, 7 rt, 22 val) por parte de los nazaríes; y por parte de los alicantino los mejores fueron Pedro Llompart (13 pt, 7 as, 20 val) y Edu Martínez (17 pt, 5 rt, 23 val). La derrota contará para el balance de la segunda fase si Covirán Granada termina entre los 5 primeros.

La previa del partido fue todo polémica después del esperpento del viernes, donde Granada pasó de anunciar la suspensión del partido, debido a la espera del resultado de una PCR en 48 horas en lugar de las 3 que tardó finalmente en saberse el negativo, a confirmar que sí se jugaba según lo previsto anteriormente. Covirán contaba con la baja de Bamba Fall y Alejandro Bortolussi, sus referencias interiores.

El equipo de Pedro Rivero comenzó muy intenso, provocando perdidas y sacando provecho a los rebotes ofensivos. El ataque fue espeso por parte de ambos equipos en el primer cuarto, aunque Granada tuvo unos grandes minutos con un 9-0 a su favor gracias a un acertado Alex Murphy. La fluidez llegó bajo la dirección de Llompart y Txemi Urtasun. Con la manija en manos de los veteranos y 7 puntos de forma consecutiva de Edu Martínez alcanzó el equipo de Pedro Rivero su mayor renta en la primera parte (19-30). Respondió el equipo granadino tras un tiempo muerto local gracias a unos minutos magníficos de Lluis Costa desde la posición de base, ahí se jugaba el partido.

La zona cambiante 2-3/3-2 planteada por Pablo Pin cortocircuitó el ataque lucentino y el gran acierto de Covirán Granada provocó un parcial de salida de 18-1. Se echó de menos un tiempo muerto en ese momento de partido que recordó al último cuarto en Huesca. El tiempo muerto llegó pero con casi 6 minutos de segunda parte ya transcurridos (51-39). Los de Rivero recuperaron algo de fluidez en ataque con la vuelta de Llompart a la cancha, mostrando su mejor versión en varias jornadas. Edu Martínez aprovechó los huecos de la zona planteada por Granada y se convirtió en el mejor jugador lucentino al comienzo del último periodo. Una falta antideportiva de 2+1 sobre el capitán Llompart y una canasta posterior del balear puso el empate en marcador (74-74) a falta de 2:40 para el final. Dos triples de Granada en la recta final del encuentro fueron demasiada distancia a recuperar para el HLA Alicante.

Ficha técnica

Covirán Granada: Bropleh(19), Murphy(7), Rodríguez(5), Costa(19), Iriarte(22); Bortolussi(-), G.Martínez(2), Bressan(2), Díaz(5), Pardina(3), Corpas(-), Fall(-). Entrenador: Pablo Pin.

HLA Alicante: Pitts(4), Ortega(6), Zohore(0), Allen(3), Gjuroski(5); Arcos(-), Llompart(13), E.Martínez(17), Urtasun(9), Huertas(2), Bilbao(3), Galán(15). Entrenador: Pedro Rivero.

Parciales: 15-17/18-21/26-17/25-22

Pabellón: Palacio Municipal de Deportes de Granada. A puerta cerrada.