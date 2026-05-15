La Guardia Civil investiga al conductor que provocó un choque frontal al circular en sentido contrario en la A-7

La Guardia Civil de Alicante ha investigado al conductor del vehículo que, supuestamente, el pasado tres de mayo provocó un grave siniestro al chocar de frente con otro coche en la autovía A-7 dentro del término municipal de Tibi.

Este conductor, de 65 años de edad, está acusado de un delito de conducción temeraria y de tres delitos de lesiones por imprudencia grave. Sometido a los test de consumo de sustancias, dio positivo en alcohol y negativo en drogas.

El coche contra el que impactó y que circulaba correctamente estaba ocupado por una mujer de 69 años y un varón de 79, mientras que el vehículo que irrumpió en la autovía por el sentido contrario lo hacían el hombre imputado y una mujer de 47 años. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados y tuvieron que acudir los bomberos del Consorcio Provincial para excarcelar a los heridos.

El más grave, el hombre de 79 años, fue trasladado en helicóptero al hospital doctor Balmis de Alicante debido a la gravedad de sus heridas.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Ibi. La Guardia Civil ha solicitado la retirada cautelar del carné de conducir del investigado, que será oído en declaración cuando su estado de salud lo permita, ya que se encuentra hospitalizado.

El aviso se recibió a las 16:30 horas del tres de mayo y hasta el lugar se desplazó el Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de Alicante (EIS) para el esclarecimiento de lo sucedido.

Hay que ir con mil ojos

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la atención durante la conducción, especialmente en vías de alta capacidad, como autovías y autopistas, para evitar acceder a las mismas en sentido contrario.

Es fundamental prestar atención a la señalización vertical, especialmente en accesos, enlaces, glorietas e incorporaciones en autovías y autopistas, donde una mínima distracción o un error en la interpretación de la señalización podrían derivar en situaciones de gran peligrosidad.

También, hay que evitar distracciones al volante, como el uso de teléfono móvil, manipular dispositivos de navegación o cualquier otra acción que reduzca la concentración durante la conducción.