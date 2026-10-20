La Guardia Civil investiga al autor de vídeos de conducción temeraria difundidos en redes sociales

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta, después de que difundiera en redes sociales numerosos vídeos de las maniobras que realizaba al volante en carreteras de la provincia de Alicante.

La investigación se inició a raíz de una identificación rutinaria. Un agente del Destacamento de Tráfico de Alicante dio el alto a un vehículo y, poco después, tuvo conocimiento de que aquella intervención había sido grabada y publicada en redes sociales.

Al revisar el perfil que había difundido la grabación, el agente encontró numerosos vídeos en los que se apreciaban conducciones temerarias y aparentes carreras entre vehículos, por lo que puso los hechos en conocimiento del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante.

El análisis de los perfiles permitió a los agentes situar los hechos entre el año 2023 y el pasado mes de agosto. Las maniobras se realizaron principalmente en las carreteras comarcales CV-825 y CV-820 y en la autovía A-70, en tramos comprendidos entre las localidades de Agost, Alicante, Monforte del Cid y San Vicente del Raspeig. Llevar a cabo estas conductas en vías como la A-70, caracterizada por una elevada densidad de tráfico, supuso un grave peligro para la vida e integridad del propio conductor y del resto de usuarios.

Los investigadores lograron identificar además los tres vehículos que aparecían en las diferentes grabaciones, todos ellos a nombre de la misma persona, que reconoció haberlos conducido entre los años 2023 y 2026.

Finalmente, al investigado, un hombre de 33 años, se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en funciones de guardia.

Penas de prisión de hasta dos años

Este tipo de delito, se encuentra recogido en el art. 380 del Código Penal, y puede ser castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por tiempo superior a uno y hasta seis años

La Guardia Civil mantiene controles en los tramos de la provincia donde las concentraciones de coches y motocicletas son habituales los fines de semana y festivos, con verificaciones de velocidad, alcoholemia y drogas, para detectar conductas arriesgadas y reducir el riesgo de accidentes.

Asimismo, recuerda que puede avisarse sin dudarlo al teléfono 062 cuando se observen comportamientos peligrosos o irregulares al volante, de modo que se adopten las medidas oportunas para interceptar esos vehículos.