Los grupos de la Diputación de Alicante acuerdan cerrar la comisión de investigación sobre los bonos consumo

La Diputación de Alicante ha acordado este lunes que no haya más comparecencias en la comisión de investigación sobre el supuesto fraude en la gestión de los 'bonos comercio' de la institución provincial entre 2022 y 2023, durante la etapa de Carlos Mazón.

Esta decisión ha sido adoptada por los tres grupos que han asistido a la sesión de hoy, el PP, Compromís y Vox, con la ausencia de los diputados del PSPV-PSOE en una jornada en la que habían sido citados los alcaldes socialistas de Elche, Alcoy, Elda y l'Alfàs del Pi en esos años, sin que hayan comparecido.

A la salida, la presidenta de la comisión y vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, del PP, ha explicado que no esperaban lo que ha sucedido hoy y que "ha quedado meridianamente claro cuál era el objetivo" del grupo socialista.

"En la última comisión ya no fueron siquiera capaces de escuchar lo que tenía que decir el señor Carlos Baño, que vino a comparecer de forma voluntaria", ha añadido Serna, quien ha aclarado que "en ningún momento esta comisión se ha negado a que comparezca el señor Mazón" y que el calendario de trabajo para decidir cuándo viene cada compareciente salió adelante con los votos de PP, Vox y Compromís.

Desde el grupo socialista han enviado un escrito a primera hora de este lunes para informar a la presidencia de la comisión de que no iban a asistir los alcaldes del PSPV-PSOE citados hoy ni los diputados que forman parte de la comisión, bajo el argumento de que primero debería comparecer Mazón.

"Necesitamos que los protagonistas de este escándalo sean quienes vengan a comparecer y quienes vengan a explicarnos a todos los alicantinos qué han hecho con todo el dinero que se ha desembolsado para gestionar estos bonos de consumo y que han aparecido además en las manos siempre de los mismos, en concreto del entorno del Partido Popular", ha declarado el diputado socialista Raúl Ruiz en un encuentro con periodistas tras la sesión de este lunes, a lo que ha añadido que "parece que se va a diluir sin que se haya hecho el trabajo objeto de esta comisión".

Por su parte, a la salida de la comisión, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha afirmado que "hablar de la Cámara de Comercio no puede ser con expedientes aislados", por lo que les hubiera gustado investigar las ayudas de Alicante Gastronómica. Por ello, desde la formación valencianista lo plantearán en el pleno de la cámara.

La comparecencia de Baño

La comisión de investigación sobre el supuesto fraude en la gestión de los 'bonos comercio' ha dado por finalizada las comparecencias y solo queda una última sesión para la redacción de las conclusiones, aún sin concretar la fecha.

El pasado miércoles asistió el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, a petición propia, aunque rechazó contestar las preguntas de la izquierda, a lo que los diputados del PSOE contestaron yéndose de la sesión.

A la salida de la sesión, Baño explicó que evitó contestar a la oposición por recomendación de su abogado y del de la federación del pequeño y mediano comercio (Facpyme), por cuya empresa Nexo Retail se tramitaron los bono comercio, y ha añadido que en la comisión únicamente ha leído un escrito para reflejar que la firma investigada era contratada por los ayuntamientos para la gestión de las ayudas y no por la Diputación.