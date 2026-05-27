Grupoidex y Jesús Cubero convierten Alicante en la capital de la relevancia

La compañía y el reconocido ex CMO de KFC, Burger King Italia y VICIO reflexionan, en un encuentro exclusivo, sobre cómo ayudar a las marcas a ser más relevantes.

En un momento en el que las marcas compiten no solo por vender, sino también por seguir siendo relevantes, Grupoidex, el grupo de comunicación con sedes en Alicante, Madrid y Valencia, ha celebrado uno de los actos más destacados de su 30 aniversario. Un encuentro privado centrado en negocio, cultura y construcción de marca junto a Jesús Cubero, uno de los estrategas más reconocidos del panorama nacional y actual advisor de la compañía.

La cita, celebrada en Espacio Lamarr, reunió a representantes del ámbito empresarial y cultural alicantino para reflexionar sobre un concepto clave en el contexto actual: la relevancia. Un término que atraviesa hoy cualquier conversación sobre liderazgo, crecimiento y posicionamiento de marca.

Jesús Cubero ha desarrollado estrategias para grandes compañías internacionales como KFC, Burger King Italia o VICIO, una de las marcas de restauración con mayor crecimiento e impacto en España. Durante el encuentro destacó su admiración por Grupoidex y por su capacidad de construir comunicación de alto nivel desde Alicante hacia cualquier parte del mundo, manteniendo siempre su identidad y sus raíces.

“Cuando conocí a Miguel Quintanilla entendí rápidamente la visión y la perseverancia que han sostenido este proyecto durante décadas: apostar por un grupo de empresas especializadas y hacerlo desde valores como el esfuerzo, el compañerismo y el propósito de dejar huella en las personas y en la sociedad”, señaló Cubero.

Este encuentro forma parte de una iniciativa impulsada por Grupoidex con motivo de su 30 aniversario, que también tuvo parada en Valencia el pasado 25 de mayo. Con estas jornadas, la compañía ha querido generar espacios de conversación cercanos y de valor sobre cómo evolucionan las marcas, cómo se construye valor en mercados saturados y qué diferencia a las empresas que lideran de aquellas que terminan desapareciendo.

Durante la apertura, Rafael Verdugo, mánager de Teriyaki, la agencia creativa del grupo, puso en valor la transformación que vive actualmente la compañía a través de cinco unidades especializadas: Teriyaki, Relevents, Acords Films y las coparticipadas The Branding y AM Acords.

Verdugo destacó que “la relevancia no se compra ni se improvisa; se construye con coherencia, estrategia, creatividad e identidad”. Además, presentó la visión transversal que une toda la propuesta del grupo bajo el concepto “BE RELEVANT”.

Por su parte, Rubén Ferrández, Director Corporativo de Desarrollo de Negocio, subrayó que en Grupoidex “siempre se ha entendido la comunicación como una herramienta capaz de generar emociones, conectar personas y construir relatos con impacto”. Una visión que, según explicó, seguirá marcando el futuro del grupo en esta nueva etapa.

Tras el diálogo, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección del cortometraje “PORDENTRO”, dirigido por los alicantinos Álvaro G. Company y Mario Hernández. La obra nace de la coproducción entre Grupoidex, Aliwood y Publicis Rebellion, con la participación del Institut Valencià de Cultura y À Punt, y ya ha recibido reconocimientos en algunos de los festivales más importantes del país.

La jornada concluyó con un espacio de networking y conversación abierta entre empresarios, profesionales y representantes culturales, en torno a una pregunta que marcó todo el encuentro: qué significa realmente ser relevante hoy.

Con esta iniciativa, Grupoidex ha querido celebrar sus 30 años reforzando una idea clara: el futuro pertenece a las marcas capaces de evolucionar, generar impacto y seguir siendo importantes para las personas.