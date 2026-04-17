El gobierno autonómico declara la Romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural

El Consell ha aprobado el decreto por el que se declara la Romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial, según ha informado el portavoz, Miguel Barrachina, tras la reunión.

De esta forma, la Generalitat reconoce oficialmente una de las manifestaciones culturales y populares más emblemáticas del pueblo alicantino y una celebración única por su dimensión histórica, devocional, festiva e identitaria.

La gestión de esta manifestación cultural como BIC será ejercida por el Ayuntamiento de Alicante y el Obispado de Orihuela-Alicante, que serán los que decidirán sobre aspectos materiales e inmateriales, así como sobre el desarrollo de la romería.

La protección de la Romería de la Santa Faz de Alicante como BIC se concretará en la realización de trabajos de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos, así como la incorporación de testimonios que garanticen su protección y preservación.

Además, este reconocimiento implica el compromiso de velar por el normal desarrollo y pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras.

Una tradición viva desde 1489

La Romería de la Santa Faz, popularmente conocida como ‘La Peregrina’, constituye la principal expresión de la identidad cultural y religiosa de la ciudad de Alicante. Su origen se remonta al Milagro de la Lágrima ocurrido el 17 de marzo de 1489 en la margen derecha del Barranquet de Lloixa, lugar donde actualmente se encuentra ubicado el Camarín de la Santa Faz.

Este acontecimiento dio lugar a la veneración de la Reliquia de la Santa Faz y al establecimiento de un peregrinaje anual que, hoy en día, congrega a más de 300.000 personas cada segundo jueves de Pascua.

La celebración incluye elementos profundamente arraigados en la memoria colectiva que incluye la caminata multitudinaria desde la Concatedral de San Nicolás hasta el Monasterio de la Santa Faz, donde tiene lugar la ceremonia de apertura del Sagrario, la celebración de la multitudinaria misa de campaña en honor a la Reliquia en la plaza Luis Foglietti y la ceremonia de cierre del Sagrario.

Son características también de esta celebración la tradicional indumentaria del blusón, el mocador d’herbes y la caña con romero o la invocación ‘¡Faz Divina! ¡Misericordia!’, que se repite a lo largo de toda la romería.

Asimismo, la fiesta incluye también la instalación de la Feria de la Santa Faz, que se desarrolla en los alrededores del monasterio con productos artesanales.

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat, la Romería de la Santa Faz será inscrita en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y comunicada al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.