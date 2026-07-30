Las Fogueres ceden al Museo de Hogueras los ninots indultats de los dos últimos años

Las comisiones de las hogueras Diputació-Renfe, Sagrada Familia y Sèneca-Autobusos han cedido al Museo de Hogueras, los ninots indultats de los años 2025 y 2026. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha recibido las cuatro obras junto al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano. Cutanda ha recalcado que las figuras “homenajean a personas y aspectos que guardan la esencia de lo alicantino”. Las cuatro piezas se exhiben ya en la sala de acceso del museo.

Diputació-Renfe consiguió el Ninot Indultat Adulto de 2026, por una figura alusiva a la Explanada de España, original de David Sánchez Llongo (1.895 votos). En el caso de la infantil lo logró, para Sagrada Familia, el dúo compuesto por Ceballos y Sanabria con un grupo en el que la Santa Faz cobra un especial protagonismo para los jóvenes foguerers (1.966 votos).

En cuanto a 2025, la figura adulta de Sèneca-Autobusos, obra de José Gallego y Toni Pérez, rinde homenaje al pirotécnico Pedro Luis Sirvent (638 votos). Por su parte, Sagrada Familia sumó el indulto infantil con una representación de la Virgen del Remedio, firmada también por Ceballos y Sanabria (1.183 votos).