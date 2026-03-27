La exposición “Dénia. Arqueología y Museo” se despide con jornadas de puertas abiertas los días 4 y 5 de abril

La exposición “Dénia. Arqueología y Museo” se despide de Alicante con dos jornadas de puertas abiertas los días 4 y 5 de abril en el MARQ, el Museo Arqueológico de Alicante.

Inaugurada el 14 de noviembre de 2025, la muestra propone un recorrido desde las sorprendentes manifestaciones de arte rupestre de la cueva de la Catxupa, a yacimientos tan emblemáticos como el Alt de Benimaquia, uno de los centros vitivinicultores más antiguos de la Península, o la fundación de la ciudad romana de Dianium, trastocada en madīna Dāniya, puerto destacado del Mediterráneo islámico, hasta adentrarse en la Dénia contemporánea.

La exposición ocupa las salas temporales del MARQ y muestran al visitante un impactante y novedoso discurso museográfico y de diseño, desde la dualidad mar y tierra, elementos esenciales y complementarios que llenan de significado la historia de Dénia y su territorio.

En esta muestra han colaborado la Diputación Provincial de Alicante a través de la Fundación CV MARQ y del MARQ, junto al Ayuntamiento de Dénia, el MAD, Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia, y ha contado con el patrocinio de la Fundación Asisa y la Fundación La Caixa.

Comisariada por Massu Sentí-Ribes, jefa del Área de Arqueología del Ayuntamiento de Dénia y con la colaboración y aportación de piezas y obras de arte de museos e instituciones colaboradoras como el Museé du Louvre de París, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo de Bellas Artes de València, el Museo de Prehistoria de València, el Museo Diocesano de la Catedral de València, la Fundación Bancaja y la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico (Siam) del Ayuntamiento de València.

Hasta el próximo 5 de abril podrá visitarse en el MARQ, siendo los dos últimos días de exposición los días 4 y 5 de abril entrada gratuita, con acceso a las salas hasta una hora antes del cierre del museo.