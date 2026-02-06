La exigencia unánime de la oposición en Alicante: "Barcala debe dimitir"

El alcalde de Alicante"Luis Barcaladebe dimitir", así se lo han exigido todos los grupos de la oposición en el pleno extraordinario celebrado en la tarde de este jueves. Lo reclaman los tres partidos progresistas (PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem) y también Vox pide la salida del primer edil por el escándalo en la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento o con el PP.

Es algo repugnante e indignante

La intervención de Luis Barcala en el pleno ha pasado por pedir disculpas y calificar lo ocurrido como algo “repugnante e indignante”. Anuncia además que “ejercerá acciones legales para que pierdan su vivienda quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en la urbanización Les Naus”

Incluso Vox

Unanimidad para crear una Comisión de investigación | Ayuntamiento de Alicante

La izquierda en el Ayuntamiento de Alicante cierra filas y quiere que Luis Barcala dimita.

Los socialistas destacan que el gobierno municipal está ‘bajo sospecha por unos hechos que destapan la existencia de una presunta trama cuyo epicentro está en el Ayuntamiento”. La portavoz del PSOE, Ana Barceló no se cree que Barcala desconociera que entre los adjudicatarios hubiera personas directamente vinculadas con su gobierno. En la misma línea, Rafa Mas de Compromís o Manolo Copé de Esquerra Unida-Podem han reprochado al alcalde ese supuesto desconocimiento de lo sucedido.

No obstante, la principal sorpresa del pleno ha estado en la bancada de la derecha porque también está pidiendo la dimisión de Barcala la portavoz del grupo que está dando soporte al PP en todo este mandato, Carmen Robledillo de Vox.

Por su parte el grupo popular, a través de su portavoz, Mari Carmen de España considera que "Barcala ha dado una respuesta ejemplar y contundente y ha demostrado su absoluta honestidad en este caso" porque el Ayuntamiento “no adjudica los pisos”.

Mari Carmen de España y Antonio Peral (PP) | Ayuntamiento de Alicante

En lo único que hay acuerdo unánime de toda la corporación es en la creación de una Comisión no permanente de pleno que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos municipales para indagar sobre los procedimientos y actuaciones en promociones de VPP.

Denuncias en la Fiscalía

Ana Barceló acude a la Fiscalía de Alicante | Grupo Municipal Socialista

La Fiscalía anticorrupción ha asumido la investigación por esta polémica adjudicación a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Sumar, la consellería de Vivienda y el propio Ayuntamiento de Alicante.

La denuncia del consistorio va contra el arquitecto de urbanismo, la exconcejala Rocío Gómez y la exdirectora general cuyos dos hijos están también entre los agraciados.

Tercera dimisión

Con relación a este turbio asunto tenemos además una tercera dimisión, en este caso en la Generalitat, aunque hablamos del asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento en el anterior mandato y ahora jefe de Gabinete de la consellería de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez cuya expareja está entre los agraciados.

Antonio Peral.- Nuevo concejal de Urbanismo | Ayuntamiento de Alicante

Por cierto, que la vacante en Urbanismo y en Conservación de Inmuebles que deja la dimitida Rocío Gómez está cubierta ya por el concejal de presidencia, innovación, planes estratégicos y proyectos europeos, Antonio Peral.

El alcalde lo ha decretado así hasta que se produzca la reorganización del equipo de Gobierno con la toma de posesión de un nuevo edil en el grupo popular.