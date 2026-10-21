El estudio de la Venus de Alicante avanza para determinar el origen del mármol de gran calidad

El estudio de la Venus de Alicante, que lleva a cabo uno de los mayores especialistas de España en escultura romana, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia José Miguel Noguera, da un paso más con el análisis para conocer la procedencia del mármol en que se esculpió entre los siglos II y III d. C.

Para ello ha contado con la profesora de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza María del Pilar Lapuente que se desplazó hasta el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) para ver al natural la cabeza escultórica, analizar las características macroscópicas del mármol y extraer una muestra para su análisis físico, químico y geológico que permitirá determinar su cantera de procedencia.

Este estudio arqueométrico formará parte del estudio completo de la pieza encargado por el Ayuntamiento que elabora el profesor Noguera al igual que otro informe de policromía de un experto de la Universidad de Córdoba. En próximas fechas se dará a conocer el informe preliminar mientras que el definitivo estará concluido previsiblemente para final de año.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha avanzado que “estamos ilusionados y expectantes porque dentro de unos días ya dispondremos de un informe preliminar que nos va a desvelar uno de los secretos que guarda la Venus, patrimonio de todos los alicantinos y el mayor hallazgo en escultura romana en la historia de Alicante”.

El catedrático de la Universidad de Murcia ya adelantó tras ver la Venus de Alicante por primera vez que, por su gran calidad, el mármol podría proceder de Paros (Grecia) o de Carrara (Italia). El experto estuvo presente durante la extracción de la muestra junto al jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, y el jefe Colecciones y Excavaciones del MARQ, José Luis Menéndez Fueyo. La extracción cuenta con la autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio.

Experta en mármol antiguo

María Pilar Lapuente examina la escultura | Concejalía de Cultura

La profesora de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza María del Pilar Lapuente Se especializó en Arqueometría y Conservación de Monumentos en Reino Unido y su trabajo sobre ladrillos mudéjares fue premiado por la Sociedad Española de Mineralogía. Sus estudios de canteras históricas de mármol de la Península Ibérica constituyeron por mucho tiempo las escasas referencias hispanas de repercusión internacional. En el marco de diversos proyectos de investigación ha realizado numeras publicaciones arqueométricas sobre piezas marmóreas museísticas y de yacimientos arqueológicos nacionales e internacionales. La doctora Lapuente forma parte del Comité Ejecutivo de ASMOSIA (Association for the Study of Marble and Other Stones In Antiquity).