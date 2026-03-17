Estudiantes de Educación Infantil de la Universidad de Alicante recogen 225 kilos de basura de la Playa de San Gabriel

Más de 200 estudiantes del grado en Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Alicante, junto a casi medio centenar de personas voluntarias, realizaron este fin de semana una limpieza y recogida de residuos en la playa de San Gabriel en una cita que se celebró por quinto año consecutivo

Titulado “cuidamos nuestra playa: educación para la sostenibilidad y compromiso ciudadano desde la infancia”, este proyecto de aprendizaje-servicio es producto de la asignatura “Educación para el desarrollo personal, social y medioambiental” del grado universitario, que se emplea para trabajar la educación para la salud, el consumo responsable y la protección del medio ambiente y que fomenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En concreto, participaron 204 estudiantes del grado, junto a 30 personas de familias del barrio y los centros educativos San Gabriel y El Palmeral y 15 personas voluntarias que formaron parte del grupo a través de la plataforma de Ocean Initiatives de la Fundación Surfrider Europe.

En total, fueron 225 kilogramos de residuos los recogidos por la expedición. De ellos, se contabilizaron cifras notables de los distintos productos recogidos, como 491 colillas, 379 botellas de plástico de más de 50 cl., 204 botellas de plástico menores de 50 cl., 152 toallitas, 123 botellas de vidrio, 118 tapones de botellas, 56 envases de plástico y 69 bolsas de plástico.

El proyecto atiende la necesidad social de promover la sostenibilidad ambiental y la conciencia ecológica comunitaria para “fortalecer la cohesión social y la educación ciudadana compartida entre universidad, vecindario y escuela,”, explica Isabel Luján Feliu-Pascual, profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y coordinadora de la iniciativa. “Se desarrolla en colaboración con la asociación de vecinas y vecinos, un centro de Educación Infantil y Primaria del barrio, la AFA de dicho colegio, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de limpieza del municipio y buscamos con ello fortalecer los lazos entre la universidad y la comunidad local, entre la ciencia y la acción ciudadana”, añade la profesora.

Este año, además, la actividad ha contado con la colaboración de Surfrider Foundation Europe, una asociación opera en el sector sin ánimo de lucro, y su programa Ocean Initiatives, que fomenta la participación ciudadana en la investigación científica para crear vínculos entre ciencia y sociedad para la protección del medio marino. Además, esta actividad es una extensión del proyecto “Mars sense plàstic”, que inició el IES Victoria Kent de Elche y con el que la Universidad de Alicante colabora desde hace cinco años. El año pasado año se recogieron, también, más de 200 kilogramos de residuos en el mismo lugar.