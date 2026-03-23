Espectacular operativo de la Policía Nacional de Alicante en los barrios de la zona norte

Un operativo policial desarrollado en Alicante se ha saldado con 65 personas identificadas y un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.
La Policía Nacional ha actuado en distintos espacios públicos como la Plaza Manila, Plaza Enrique Madrid, Plaza del Sol, entre otras, con el levantamiento de ocho actas por sustancias estupefacientes, una por portar armas blancas y una detención por tráfico de drogas.
Además, los agentes han inspeccionado dos locales con resultado de dos sanciones administrativas.
Estos controles tienen como fin prevenir y evitar algunos delitos como, robos con violencia o lesiones, que se han dado en Alicante en las últimas semanas.