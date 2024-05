El empresariado de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía reivindican un pacto nacional del agua

La emergencia climática y la sequía han unido a los empresarios de las tres comunidades autónomas bañadas por el Mediterráneo en una jornada que ha analizado la viabilidad de las políticas públicas en la gestión del agua. Ha sido organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y celebrada en la sede de Casa Mediterráneo, en Alicante.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, que el pacto nacional del agua es una reivindicación común de los empresarios de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, aunque ha recordado que Baleares y Cataluña tienen también una situación hídrica parecida o complicada.

Navarro ha destacado, por otra parte, que Alicante es una provincia que "demuestra" que está reutilizando el agua cerca del 76 por ciento, que llega al 100 por 100 en la comarca de la Vega Baja.

A este respecto, ha incidido en que "el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, independientemente de que haya inversiones en infraestructuras hídricas que tienen que hacer tanto el Gobierno central como el Gobierno autonómico. Con el Gobierno autonómico estamos trabajando ya", ha afirmado.

"La Confederación ha analizado en su comisión cerca de 234 inversiones hídricas de mejoras de regadíos e inversiones de todo tipo para, independientemente de la situación del trasvase, tener vías alternativas a una situación que en este sentido no solo es un problema de los regantes y los agricultores, sino de toda la sociedad", dado que "el turismo y la industria también utilizan agua", ha expuesto Navarro.

"Defendemos lo que la sociedad necesita y, desde luego, lo que pedimos es un plan nacional del agua. En esto sí que ya tenemos el compromiso de la CEOE, lo dijo la semana pasada en Madrid el presidente" de esta patronal, Antonio Garamendi, "de trasladar con datos técnicos y empíricos a la política, a los gestores públicos, en demostrar que es necesario un pacto nacional del agua", ha señalado.

Ha incidido en que "en España hay agua y muchos más trasvases que el problemático trasvase Tajo-Segura. Por tanto, debe de dejar de ser un trasvase problemático para convertirse en solucionar problemas de la sociedad", ha subrayado.

El agua debería de ser una política de Estado, según los empresarios

"El agua debería de ser una política de Estado y, lamentablemente, la ideología y la demagogia hacen que los partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo en algo que la sociedad les está pidiendo. Y no solo es un tema de agua, es un tema de soluciones para la sociedad. Lo que queremos es menos polarización de la política y que aporten soluciones", ha indicado Navarro.

Los empresarios demandan un organismo que sea capaz de que "el gobierno de turno no sucumba a las presiones mediáticas de cuestiones de distintas índoles (...)" y han anunciado que van a aportar datos técnicos que demuestren la necesidad de pacto nacional del agua, según se ha expuesto en la jornada.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Murcia (CROEM), José María Albarracín, ha subrayado el "mensaje claro, contundente y conjunto" de los empresarios de las tres comunidades autónomas "de la defensa de un gran pacto nacional" del agua. "Esto debe ser un tema de Estado, y no de administraciones públicas territoriales o locales", ha dicho.

Albarracín ha explicado que quieren trasladar y exigir, "una vez más, al Gobierno de España para que ese pacto hidrológico nacional, ese gran pacto por el agua a nivel nacional, sea una realidad lo antes posible", y ha asegurado que es "una exigencia" desde la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, "donde mejor" conocen "cómo se debe tratar el agua" y donde se produce "la tercera parte de frutas y hortalizas del país".

Abogan por la unidad de mercado

"La unidad empresarial" de estos tres territorios es "total y absoluta" en el tema del agua, "igual que otros días tocará hablar de infraestructuras o de financiación autonómica", ha manifestado.

Mientras, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), José Cano, ha destacado que "ahora mismo lo que existen son reinos de taifas, y los reinos de taifas lo que quiere decir es que cada uno aplica, lo que le da a buen entender su cerebro, una forma de gestionar el agua u otra y no crea unidad de mercado".

"Necesitamos unidad de mercado y, por tanto, el plan nacional del agua es fundamental", ha remarcado Cano, quien ha reiterado que el trasvase Tajo-Segura es también "irrenunciable" en Almería.

Por otra parte, ha subrayado que han querido demostrar cómo Andalucía "aprovecha el agua" y ha expuesto que su sector más importante es el agroalimentario, donde "un metro cúbico" produce "15 euros en beneficio", gracias a la tecnología que esta comunidad tiene implantada.

Ha recordado que Andalucía tiene "40.000 hectáreas de invernaderos", la implantación del riego por goteo en el 90 % de la producción y "22.000 explotaciones pequeñas que dan trabajo".

Cano ha añadido que la unión que han formado las tres confederaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, en la que pretenden la incorporación de otras, "no tiene otro sentido que luchar por aquellas cosas" que consideran comunes en los territorios, una de ellas, el agua, "y hacer una fuerza común" para que al final sean atendidas sus demandas.

"Para los andaluces, el agua es la sangre del cuerpo humano y, como dicen los ingleses, no nos damos cuenta de la importancia del agua hasta que no se seca el pozo. Vamos a intentar que no se seque el pozo" y a poner medidas "antes de que el pozo se seque", ha dicho.