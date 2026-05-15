Arcadi España elogia desde Alicante la labor de Cruz Roja Española durante la firma de un convenio de 60 millones con Loterías del Estado

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, y Cruz Roja Española han suscrito este viernes en Alicante un convenio por el que Loterías aportará con algo más de 15 millones de euros al año hasta 2029 para facilitar el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que lleva a cabo esta entidad, destinados a los colectivos más vulnerables.

De esta forma, Loterías destinará más de 60 millones de euros en los próximos cuatro años a impulsar la labor que viene realizando esta asociación, con la que la SELAE lleva colaborando desde hace más de un siglo, en concreto desde 1924.

El acto ha estado presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha mostrado su apoyo a la importante labor que lleva a cabo esta y otras instituciones del Tercer Sector, unas organizaciones que “elevan el listón moral de un país con valores como la empatía y ayuda a los demás”.

En ese sentido, España ha reivindicado el papel de estas organizaciones como “pieza fundamental” del Estado del bienestar y ha destacado que “la verdadera prioridad nacional de un país es la prioridad social”.

Por ello, España ha puesto de ejemplo la labor “encomiable” de Cruz Roja y sus voluntarios, dejando claro que siempre tendrá el respaldo del Gobierno de España. “En cualquier situación de emergencia siempre hay alguien de la Cruz Roja ayudando”, ha recordado el titular de Hacienda.

Cruz Roja Española, que cuenta con 162 años de historia, atiende en el conjunto del país a cerca de 2,8 millones de personas cada año y en ella colaboran más de 230.000 voluntarios que son la base operativa de la institución.

El convenio ha sido suscrito este viernes entre el presidente de SELAE, Jesús Huerta, y la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, y con el mismo se pretende financiar los distintos proyectos sociales que desarrolla esta institución.

Junto a este apoyo económico, el convenio contempla además dedicar un sorteo de Lotería Nacional a Cruz Roja Española, para ayudar a dar visibilidad a la labor de esta institución.

Esta colaboración entre Loterías y Cruz Roja se ha materializado en el hecho de que en el periodo 2018 y 2025 se destinaron 120,5 millones de euros a dicha organización. Asimismo, la aportación de la sociedad estatal colaboró para que Cruz Roja atendiera en 2025 a cerca de un millón de personas, en concreto 966.285 personas, a través de los diferentes programas sociales.

Actuaciones durante la DANA

El pasado año, a través del Programa Especial DANA, destinado a apoyar a los afectados por esta catástrofe, con intervenciones para restaurar su bienestar económico, social y cultural, además de ayudarles con alimentos, productos de higiene, medicinas, se lograron atender a 68.160 personas.

Asimismo, de los 15 millones destinados al convenio con Cruz Roja en 2025, un total de 250.000 euros se dirigieron a este programa especial como respuesta a la DANA.

Durante el acto, el ministro de Hacienda quiso agradecer especialmente el trabajo y el “gesto de generosidad” de Cruz Roja tras la catástrofe natural, tanto los días posteriores a la tragedia como los proyectos que sigue desarrollando hasta hoy para ayudar a los afectados. “Desde el primer día estuvieron allí, ayudando, y continúan allí y van a continuar ayudando a todos los damnificados que todavía sufren situaciones difíciles en la zona afectada por la DANA”, ha valorado España.

En ese sentido, como primera respuesta ante la DANA, Cruz Roja realizó numerosas asistencias directas desde el punto de comando avanzado y puso en marcha en esos primeros días tras el temporal 17 albergues para acoger a los afectados. Además, aunque Cruz Roja ya está presente en 13 de las poblaciones afectadas antes del desastre, habilitó nuevos puntos de atención en 25 localidades adicionales, para coordinar la reconstrucción.

La lotería que compramos beneficia a muchos colectivos

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantiene desde hace décadas un firme compromiso con la acción social en España, canalizando parte de sus recursos hacia programas dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad. Esta labor se articula mediante convenios estables con organizaciones de referencia del Tercer Sector, alineados con los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre 2018 y 2025, casi ocho millones de personas se han beneficiado de estos programas sociales, gracias a una aportación total de 170,4 millones de euros, financiados a través de Loterías y gestionados por Cáritas Española, Cruz Roja Española y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En 2025 la inversión social de Loterías ascendió a 21,7 millones de euros, beneficiando directamente a más de un millón de personas. Este año 2026 se inicia un nuevo ciclo de convenios (2026-2029) con una dotación global de 87 millones de euros, que permitirá atender a unos cuatro millones de personas en ese periodo.