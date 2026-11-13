La empresaria Julia Sala será la embajadora de la Feria de Navidad de Xixona 2026

La empresaria Julia Sala, de Las Tartas de Julita, será la embajadora de la 18 edición de la Feria de Navidad de Xixona, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre de este 2026. Para la ocasión, preparará una tarta de queso con turrón de Xixona que podrán degustar los asistentes a la inauguración.

Sala y la alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera, han anunciado la noticia a través de redes sociales, desde donde han invitado a todo el mundo a participar en esta celebración y visitar la feria.

Según han apuntado, Las Tartas de Julita y el turrón de Xixona "tienen mucho en común", ya que "ambos parten de recetas tradicionales, de la elaboración artesana y del cuidado por el producto, pero también han sabido reinventarse, explorar nuevos sabores y conquistar a nuevas generaciones".

Para López, esta "coincidencia de valores" es lo que hace "especial" la colaboración y ha apuntado que el turrón de Xixona "es un producto extraordinario que tiene mucho que aportar a la gastronomía, también fuera de la Navidad".

"Su incorporación a otras elaboraciones, como las tartas de queso, demuestra que tradición e innovación pueden ir de la mano. Y eso es precisamente lo que compartimos con Las Tartas de Julita: el respeto por la elaboración artesana, la calidad del producto y las ganas de seguir sorprendiendo", ha añadido.

Invitación en su 18 aniversario

Por su parte, Sala ha expresado su entusiasmo por formar parte de la celebración, al señalar que le hace "muchísima ilusión ser la embajadora de la Feria de Navidad", y "más todavía en un año tan bonito como este, en el que cumple 18 años".

"Para mí es un orgullo poder compartir este momento con un producto tan nuestro como el turrón de Xixona. Tengo muchas ganas de estar allí, conocer la feria y celebrar este cumpleaños con todos los visitantes", ha agregado la empresaria.

Así, el nombre de Sala se incorpora a la lista de personalidades que han ejercido como embajadoras de la Feria de Navidad de Xixona en ediciones anteriores, entre ellas el actor y presentador Arturo Valls, la divulgadora Boticaria García o la chef Susi Díaz.