Ecovidrio sortea un viaje a Disneyland Paris y otros premios por reciclar vidrio en Alicante

Alicante presenta de nuevo la campaña de Ecovidrio con personajes de animación de compañías como Disney, Pixar y Marvel para captar la atención de las familias e incidir sobre la importancia del reciclaje del vidrio para darle una segunda vida. Desde este viernes y hasta el 2 de octubre se podrá participar en el depósito de este residuo en los cinco contenedores tematizados que se instalarán en la avenida de la Constitución, donde además se podrá participar en el sorteo de un viaje a Disneylad París y obtener miniglús con los héroes infantiles.

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen y el Ayuntamiento de Alicante, se han unido un año más a Disneyland Paris, el destino turístico más visitado de Europa, con la sexta edición de la icónica campaña que tematiza los contenedores de vidrio con los Personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel. “Reciclar Vidrio es una Gran Aventura” pretende crear un vínculo especial con las familias a la vez que hace más atractivo el momento del reciclaje, inspirando a los más pequeños de la casa y fomentando un hábito fundamental para el cuidado del medioambiente.

El concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha resaltado que “bajo el lema “¡Reciclar Vidrio es una Gran Aventura!", este año los emblemáticos iglús de reciclaje tematizados con personajes de Disneyland Paris estarán presentes durante una semana en Alicante, donde las familias podrán depositar sus residuos de envases de vidrio mientras disfrutan de personajes únicos”.

Rafael Alemañ. - Concejal de Limpieza de Alicante

En concreto, los contenedores permanecerán instalados, del 25 de septiembre al 2 de octubre, en la Avda. Constitución al inicio en Plaza Ruperto Chapi, en Alicante, estando disponibles para que las familias puedan depositar sus residuos de vidrio mientras disfrutan de sus personajes favoritos de Disneyland Paris, incluyendo a Frozen, Woody, Jessie, Iron Man y Black Panther, los cuales harán que reciclar vidrio sea un hábito divertido y familiar. También se instalará un punto informativo en el que monitores ambientales informarán a los ciudadanos sobre la iniciativa y harán entrega de bolsas reutilizables para reciclar los envases de vidrio.

Junto a Rafael Alemany, concejal Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante, ha participado en la presentación de estos simpáticos contenedores, Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana. “Disneyland Paris y Ecovidrio quieren recompensar a todas aquellas personas que pongan su granito de arena en la gran aventura del reciclaje de vidrio. Además, los participantes también entrarán en el sorteo de 200 miniglús tematizados para que el espíritu de la gran aventura del reciclaje continúe en casa”, ha explicado Sala.

Manuel Sala.- Ecovidrio Comunidad Valenciana

Escaneando un código QR disponible en los iglús tematizados, o a través de las redes sociales de Ecovidrio, aquellas personas que respondan a un breve cuestionario en www.reciclavidriocondisney.es entrarán en el sorteo de un viaje a Disneyland París.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.