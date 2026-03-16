Dos detenidos por haber estafado más de 140.000 euros realizando facturas falsas a nombre de una empresa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a dos varones, de 80 y 52 años de edad (padre e hijo), por estafar a cinco personas. Realizaron falsas contrataciones de reformas utilizando el nombre de la empresa de un antiguo socio de uno de ellos.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de un empresario que manifestó a los agentes que un antiguo socio había usado sin permiso el nombre de dos empresas de las que es representante para facturar unos trabajos a terceras personas. El perjudicado tuvo conocimiento de estos hechos cuando se pusieron en contacto con él para comunicarle que tenía que modificar algunos conceptos de las facturas emitidas, momento en el que el denunciante se percató de que alguien estaba utilizando los datos de sus empresas sin su permiso.

Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que quien había emitido las facturas era un antiguo socio del denunciante, y que además había realizado compras de material por valor de casi 6.000 euros utilizando también el nombre de sus empresas.

Los agentes comprobaron que el investigado había presupuestado otras obras y reformas a tres personas más utilizando el mismo método. Supuestamente, emitió diferentes facturas por valor de más de 500.000 euros. Una de esas personas realizó pagos al investigado por 98.000 euros e inició los trabajos con normalidad. Con el paso del tiempo, los trabajadores dejaron de acudir a las obras hasta que finalmente quedaron sin concluir. Los afectados intentaron llamar al constructor pero no devolvió ni las llamdas ni el dinero abonado por anticipado.

Los perjudicados habían abonado al investigado alrededor del 30 por ciento del presupuesto de las reformas, pero éste sólo realizó entre un 2 y un 5 por ciento de las obras. Otro de los perjudicados es uno de los trabajadores que el investigado contrató para realizar los trabajos, al que le dejó a deber 4.000 euros.

El investigado anunciaba sus servicios en una página web y en varios perfiles de redes sociales. Además, con la intención de dificultar la investigación el investigado incluso aportó el número de cuenta de su padre y no el suyo.

Finalmente los agentes identificaron plenamente a los dos investigados, que fueron localizados y detenidos, el principal investigado por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, y su padre por estafa.

El principal perjudicado, propietario de las empresas que el investigado utilizó el nombre para realizar las estafas, ha quedado en una situación económica muy comprometida al tener que hacer frente al adeudo a Hacienda de grandes cantidades de dinero en concepto de IVA además de las reclamaciones que tiene pendiente por parte de las empresas, contratistas y particulares a los que estafó el detenido.