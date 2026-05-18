Una donación de sangre en la Diputación de Alicante para el día contra la LGTBI fobia

Con motivo del Día Internacional contra la LGTBI fobia, el Palacio Provincial acogerá el próximo lunes 18 de mayo una jornada especial de donación de sangre. El Centro deTransfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV), en colaboración con el colectivo Alicante Entiende, organiza esta iniciativa solidaria a la que de nuevo se suma la Diputación.

La propuesta se desarrolla por la mañana, en horario de 09:30 a 14:00 horas, y por la tarde, de 16:30 a 21:00 horas, para facilitar la participación de la sociedad.

“Un año más, nos sumamos a esta iniciativa solidaria que une dos valores fundamentales; la defensa de la igualdad y el compromiso con la vida”, ha destacado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña tan especial que, “además de salvar vidas, contribuye a visibilizar la importancia de seguir construyendo una sociedad libre de discriminación y respetuosa con la diversidad”.

Por su parte, la jefa de Servicio del CTCV en Alicante, Mabel Ortiz de Salazar, ha recordado que la provincia necesita diariamente más de 270 unidades de sangre para cubrir las necesidades hospitalarias y garantizar la atención a pacientes oncológicos, quirúrgicos y de urgencias. “La sangre no se puede fabricar y el apoyo de entidades como la Diputación y Alicante Entiende es clave para concienciar de que cada donación puede salvar hasta tres vidas”, ha señalado.

Los requisitos para donar sangre son tener más de 18 años, pesar más de 50 kg y estar en buen estado de salud. La donación de sangre es fundamental para el tratamiento, recuperación y vida de muchos pacientes y su continuidad depende de la participación activa de la población.

“Reafirmamos nuestro apoyo al Centro de Transfusión movilizando a la población en una fecha tan significativa para que la solidaridad sea el mejor motor contra cualquier tipo de prejuicio”, ha manifestado el coordinador de Alicante Entiende, José Ramón Samper.

Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa participarán en el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Marimar, ubicado en la ciudad de Alicante.