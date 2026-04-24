La Diputación aplaza hasta el 13 de mayo la comparecencia de Carlos Baño en la Comisión de los Bonos Comercio

La reunión de la Comisión de investigación del Bono Consumo que estaba previsto celebrar el lunes 27 de abril se ha aplazado por motivos de agenda.

Mediante una providencia de la presidencia de este órgano se ha dejado sin efecto la convocatoria fijada para ese día atendiendo a la petición de uno de los miembros de la citada comisión que no puede asistir en esa fecha.

De esta forma, y con el fin de que todos los diputados de los distintos grupos políticos que la integran puedan participar en la sesión, en la que está prevista la comparecencia, a petición propia y de forma voluntaria, del presidente de Facpyme, Carlos Baño, esta se celebrará el próximo miércoles 13 de mayo.

En este sentido, hay que recordar que el régimen de sesiones aprobado establece que las comisiones no se celebrarán la semana que haya pleno ordinario en la institución provincial que se suele convocar en la primera semana de cada mes.