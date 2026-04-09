Desmantelado un punto de receptación y venta de objetos robados en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres hombres con edades comprendidas entre los 34 y 43 años, por su presunta participación en una red de venta dedicada a la receptación y venta de objetos robados que ha sido desmantelada. A dos de los arrestados se les imputan los delitos de robo con fuerza, estafa y receptación porque regentaban en su domicilio un punto de venta de este tipo de mercancías. El tercero es el comprador de una bicicleta valorada en 500 euros que procedía de un robo con fuerza cometido días antes en un garaje.

Registro domiciliario

En el registro de la vivienda mencionada, en la zona norte de Alicante; se han intervenido multitud de objetos robados como bicicletas, relojes de pulsera, piezas de joyería, balizas, además de diverso material electrónico como terminales telefónicos, tablets, patinetes eléctricos, cámaras de fotos y pantallas de televisión.

Relojes robados | Policía Nacional de Alicante

También había herramientas, algunas de ellas utilizadas para el borrado de los números de serie de los objetos receptados. Con los efectos recuperados los agentes continúan realizando gestiones para verificar su procedencia, habiendo sido ya algunos de ellos devueltos a sus legítimos propietarios.

Bicicletas y patinetes robados | Policía Nacional Alicante

Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.