Desarticulan una trama de exportación fraudulenta de coches robados en Marruecos

La Guardia Civil ha intervenido siete vehículos antes de ser embarcados en el Puerto de Alicante con destino a Argelia por parte de una trama dedicada a la exportación fraudulenta de turismos.

Los investigadores de Aduanas han detenido a seis personas relacionadas con la trama, de entre 32 y 45 años, a las que se les imputa el delito de falsedad documental. Detectaron irregularidades documentales en vehículos destinados a la exportación, en el marco de las operaciones de control aduanero de la Guardia Civil en el Puerto de Alicante.

Los agentes comprobaron un incremento significativo de vehículos que presentaban placas temporales para el periodo de embarque con destino a Argelia, lo que levantó sospechas sobre la posible falsificación de la documentación que, finalmente se confirmó al identificar irregularidades en la trazabilidad documental de varios turismos.

Los vehículos intervenidos en el Puerto de Alicante | Comandancia provincial de Alicante

Eran coches sustraídos en Marruecos que pasaban a territorio europeo mediante la alteración de la documentación y la falsificación de facturas u otros certificados oficiales para simular una procedencia europea. Posteriormente, eran exportados a Argelia antes de que pudiera detectarse su origen ilícito.

Hay siete vehículos recuperados de distintas marcas y modelos, que han quedado depositados a disposición judicial antes de su embarque. Los turismos que han quedado intervenidos, una vez finalizada la investigación, serán restituidos a sus legítimos propietarios.