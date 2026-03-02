CRC afianza su presencia en Alicante con una nueva oficina cercana y orientada a mejorar la experiencia de cliente

Caja Rural Central (CRC) continúa ampliando su red de atención al cliente con la apertura de una nueva oficina en Alicante, situada en Calle Pintor Gisbert, 22, un enclave estratégico y bien conectado que permitirá dar servicio tanto a vecinos como a comercios y empresas del entorno.

La apertura permite a la entidad reforzar su presencia en la ciudad y seguir avanzando en su modelo de banca cercana, basado en la atención presencial y el acompañamiento financiero personalizado.

En un momento en el que gran parte del sector financiero reduce sucursales, CRC mantiene su apuesta por abrir oficinas para acercar el servicio al cliente y mejorar su experiencia, facilitando una relación directa y ágil tanto para particulares como para empresas.

El espacio ha sido diseñado bajo el concepto de oficina moderna y funcional, con un entorno cómodo y accesible que combina atención personal con soluciones digitales para responder a las nuevas necesidades de los clientes.

"Por fin hemos podido cumplir el sueño de aperturar oficina en un barrio tan importante para la ciudad de Alicante como es San Blas, que desde que surgió a finales del siglo XIX, como un pequeño caserío, pasando por su desarrollo en los años 60, ha logrado consolidarse hoy como un referente de vida social, vecinal, cultural y deportiva de la ciudad de Alicante. Donde todos somos bienvenidos, y donde, estamos convencidos, seremos acogidos como un vecino más que llegamos para colaborar y contribuir a ese crecimiento”, expone Jorge Morales, director de zona de Alicante.

Un equipo al servicio del cliente

La oficina estará dirigida por Amado Gironés y contará con el equipo formado por Roque Pelegrín, Pablo Funes y Álvaro García Ochando, profesionales especializados en asesoramiento a particulares, autónomos y pymes.

Con esta apertura, CRC reafirma su compromiso con el territorio, siendo esta su oficina número 52 en la provincia de Alicante, manteniendo su apuesta por estar donde están las personas, acompañando a familias y negocios desde la cercanía y la confianza.

Sobre CRC

Caja Rural Central es una entidad financiera que cuenta con 91 oficinas, 52 en la provincia de Alicante y 32 en la Región de Murcia, más 3 centros de banca empresa, 3 centros de banca privada y una oficina digital. El equipo humano de CRC está formado por 350 personas y es el motor de su evolución y el eje principal sobre el que se asienta su estrategia.

Desde hace 107 años, trabajan cada día para satisfacer las necesidades económicas de socios y clientes, acompañándolos con un asesoramiento cercano, especializado y honesto y una propuesta de valor transparente, combinada con un servicio de banca digital que está contribuyendo decisivamente a la transformación digital de los socios y clientes. Su modelo de negocio, comprometido con el desarrollo de los municipios de su zona de implantación, contribuye al desarrollo de las poblaciones donde tiene presencia, haciendo que gran parte de los beneficios obtenidos se reviertan en las comunidades locales.

La entidad forma parte del Grupo Caja Rural. Un conjunto de entidades consolidado con el que comparten sinergias que potencian su competitividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales, manteniendo su cercanía, flexibilidad y agilidad en la respuesta a las necesidades de socios y clientes.