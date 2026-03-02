El coronel Hernández Mosquera pronuncia el Pregón de la Semana Santa de Alicante

El coronel de la Guardia Civil José Hernández Mosquera ha fundido “sentimientos y sensaciones” al pronunciar en el Teatro Principal de Alicante el pregón de la Semana Santa 2026. En ese mismo acto, con el lema ‘Para Alabanza y Gloria. El sonido de la fe’, ha sido el Mando de Operaciones Españoles (MOE), en la persona del general de brigada, Miguel Ángel Jiménez Parejo, quien ha recibido la distinción de Abanderado de Honor.

El presidente de la Junta Mayor Alfredo Llopis, ha subrayado que "son las peculiaridades y la diversidad de cada una de las 27 hermandades y cofradías lo que engrandece a la Semana Santa de Alicante. Siempre desde el respeto a los derechos adquiridos por la tradición, que es la que enciende las pasiones". Ha valorado, al mismo tiempo, el incremento patrimonial en este 2026 con la salida de dos nuevos pasos en la tarde del Miércoles Santo, los del Santísimo Cristo del Consuelo y Señor Dios de los Ejércitos y Príncipe de la Paz, ambos de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad 'La Marinera'.

Los protagonistas del acto de El Pregón de Semana Santa 2026 | Ayuntamiento de Alicante

El pregonero

Hernández Mosquera, al enumerar esos “sentimientos y sensaciones”, ha aludido a su vinculación con la Semana Santa de Alicante y a la de la Guardia Civil, de la que fue comandante durante seis años en el puesto de la calle San Vicente. Ha llamado la atención del público que ha completado el aforo del coliseo alicantino al explicar los orígenes de las escoltas-piquetes de la Benemérita en los pasos y tronos alicantinos. Ha destacado el “imprescindible y necesario” papel que juegan las hermandades y cofradías. Se ha detenido en describir algunos de los hitos más significativos de la Semana Santa de la ‘terreta’. Todo ese conjunto de reflexiones, como ha finalizado el general Hernández Mosquera, “con unas claras referencias a los valores cristianos y a la fe”.

El abanderado de honor

Otro de los momentos de mayor interés del acto ha llegado con el traspaso de la bandera de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. La enseña ha llegado al escenario desde el patio de butacas portada por Estela Medina, directora de la Once, y bajo los compases de ‘Plegaria Alicantina’, original de Francisco Grau Vegara, el Himno Oficial de la Semana Santa de Alicante. A continuación ha sido el general de brigada, Miguel Ángel Jiménez Parejo, quien ha recibido en representación del MOE, la bandera y la designación como Abanderado de Honor, de manos de Estela Medina.

El acto institucional del Pregón ha comenzado con la puesta en escena de ‘Los sonidos de la Semana Santa de Alicante’, por parte de los integrantes del Grupo de Tambores de Monóvar. Se les ha podido escuchar en las estampas sonoras ‘Tambores e incienso’, ‘Corneta y saeta’, y ‘Campana, llamador y capataz’. La cuarta escena, ‘Los sacos’, ha sido protagonizada por el Grupo de Tambores de la Hermandad del Perdón. Ha finalizado con los integrantes de la Agrupación Musical Santa Mujer Verónica de Tobarra interpretando ‘Vita, vitae’, ‘Volver a verte’ y ‘Gitano de Sevilla’. La Unión Musical Ciudad de Asís, en distintos momentos, ha puesto la banda sonora al acto con las marchas ‘La Misión de la Esperanza’, ‘Sé siempre nuestra Esperanza’, y ‘Mi Amargura’. Junto a la saetera Raquel Álvarez ha interpretado ‘La Madrugá’. Le ha seguido ‘El día del señor’, antes de los himnos de Alicante, Comunidad Valenciana y España.

Próximas citas

Éstas son las próximas citas del calendario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías previo a la Semana Santa:

- Jueves 5 de marzo: Vía-Crucis Oficial de la Semana Santa con la imagen de Nuestro Padre Jesús

- Domingo 8 de marzo: Tamborrada desde la Plaza del Ayuntamiento al auditorio de la Concha de la Explanada

- Domingo 15 Marzo. Certamen Nacional de Bandas. Plaza del Ayuntamiento

- Viernes 27 de marzo: Presentación de la Revista Oficial de Semana Santa. Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.