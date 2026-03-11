El Consell y la Diputación de Alicante conmemoran ‘Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo’

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez y la consellera de Justicia, Nuria Martínez, han participado en los actos conmemorativos del ‘Día Europeo de las víctimas del terrorismo’ que se han celebrado en el Palacio Provincial, con la presencia de las distintas asociaciones de víctimas de esta lacra.

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las personas que han perdido la vida a causa de la barbarie terrorista, Toni Pérez ha tomado la palabra para asegurar que este día “no pertenece al pasado, sino al compromiso permanente con la memoria, la justicia y la defensa de los valores que sostienen nuestras sociedades democráticas”.

El presidente de la Diputación ha asegurado que, en este acto, “no solo honramos su ausencia, sino que apelamos también a la fortaleza de sus familias y al ejemplo de quienes, incluso en medio del dolor, han defendido siempre la convivencia, la libertad y el respeto”.

Por ello, ha insistido en que las víctimas del terrorismo “representan la conciencia moral de nuestra democracia. Nos recuerdan que la libertad nunca puede darse por garantizada y que la defensa de la convivencia exige memoria, firmeza y unidad”.

En este punto ha recordado que las generaciones que vivimos los peores años del terrorismo “tenemos el deber de transmitir la verdad de lo sucedido, de explicar a quienes nos suceden que la violencia nunca puede ser un camino, que ninguna causa, idea o diferencia religiosa puede justificar el miedo o el sufrimiento contra los inocentes”.

“El terrorismo ha querido siempre imponer el miedo, el odio y la violencia como lenguaje, quebrando la libertad y sembrando la división entre nosotros. Pero frente a esa oscuridad, las víctimas representan hoy algo mucho más fuerte: la dignidad”, ha manifestado el responsable institucional.

Toni Pérez.- Presidente de la Diputación de Alicante

Este homenaje a las víctimas del terrorismo, como símbolo de memoria y dignidad, ha contado con la lectura de un manifiesto institucional por parte de la consellera.

Los participantes en el acto | Diputación de Alicante

En dicha declaración, Nuria Martínez ha puntualizado que la Comunitat Valenciana no ha sido ajena al dolor causado por el terrorismo. “A lo largo de nuestra historia reciente, también aquí hemos sufrido sus consecuencias. Por ello, hoy queremos recordar de manera especial a todas las víctimas vinculadas a nuestra tierra”, ha trasladado la consellera, quien ha valorado que la violencia “nunca puede ser un instrumento legítimo en una sociedad democrática, por eso, desde la Generalitat entendemos que la concordia es la única vía para garantizar el entendimiento y los valores del Estado de Derecho”.

Nuria Martínez -Consellera de Justicia

Reunión de transparencia

Posteriormente, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, se ha reunido con la diputada de Transparencia e Imprenta de la Diputación de Alicante, Cristina García, en un encuentro de trabajo en el que también han participado técnicos de la institución provincial para presentar a la responsable de la Generalitat Valenciana el balance y las líneas estratégicas del modelo de asistencia en transparencia de la institución provincial.

Se trata de un sistema que ha permitido multiplicar por seis los niveles de cumplimiento normativo en los municipios de menor población de la provincia. La base de estas ayudas se sustenta en el convenio marco de colaboración suscrito con el Consell, un instrumento que actúa como vehículo financiero para cofinanciar proyectos de transparencia y participación ciudadana.

En 2025 esta colaboración se abrió específicamente a la asistencia técnica directa en la línea de Transparencia y Buen Gobierno, convirtiendo a la Diputación en el nodo central que articula los recursos autonómicos hacia el ámbito local.

“La igualdad en materia de transparencia no puede depender de los recursos municipales”, ha afirmado la diputada Cristina García, quien ha avanzado que, con este modelo, “la Diputación prevé duplicar para 2026 el número de localidades beneficiarias de su asistencia técnica directa, consolidando una cultura de transparencia en toda la provincia”.