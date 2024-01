Compromís celebra la recuperación de la gestión pública del hospital de Denia

Compromís ha celebrado la reversión sanitaria del Hospital de Dénia que comenzó el gobierno del Botánic, pero desconfía del modelo de reversión planteado por el Consell del PP y Vox. “Hoy toca celebrar, pero también advertir que estaremos vigilantes de como el Consell reestructura un departamento sanitario que durante muchos años ha sufrido un experimento económico creado por los gobiernos del PP y que han supuesto que hubiera ciudadanía con menos derechos sanitarios que el resto de valencianos y valencianas”, ha señalado la portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas.

Esta es una reversión obligada para el Consell de Mazón, a quien le marcó el camino el gobierno del Botánic, ha precisado Mas quien ha añadido que "es un éxito de toda una comarca que durante muchos años ha trabajado para que la sanidad sea un derecho y no un negocio". Considera también que es "la muerte de un modelo ideológico, un experimento económico que instaló el PP y que siempre escondió intereses personales del entorno del partido". Este modelo sanitario "de capitalismo de amiguetes supuso basar la gestión sanitaria en criterios económicos y no sanitarios”, ha añadido la diputada por Alicante.

Sin embargo, “según el modelo presentado por la consellería, está reversión supone una reversión low cost, que demuestra que el PP no acaba de creerse la gestión y la sanidad pública”, ha advertido la diputada crevillentina. “El auténtico modelo sanitario del PP se conocerá el 31 de mayo, fecha tope para decirle a la empresa que gestiona el hospital del Vinalopó que haga las maletas. Compromís no desfallecerá hasta que todos los hospitales públicos valencianos sean gestionados públicamente, con criterios sanitarios y derechos laborales y no por empresas de amigos del PP que abren la puerta a multinacionales que acaban gestionando nuestros derechos según su rentabilidad”.

Reversión 'low cost' y deuda

Por su lado, el diputado responsable de Sanidad, Carles Esteve, ha señalado que existe una clara diferencia en cómo se hicieron las reversiones anteriores de Torrevieja y Alzira por parte del Botánic, y como la plantea el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien de hecho fue ideólogo del sistema que hoy acaba en Dénia: "hay una diferencia notable en el porcentaje de incremento de trabajadores. Mientras en Alzira fue de un 31 por ciento y en Torrevieja del 58 por ciento, en Dénia encontramos que el refuerzo planeado por el conseller es de un 15 por ciento”.

Esteve ha exigido a Marciano Gómez que reclame a la empresa, que ha ganando 1.600 millones de euros desde 2009 en la comarca, la deuda que esta deja. Según los cálculos de la coalición y los datos de Sanidad, rondaría los 130 millones de euros entre 2014 y 2024.

Abandono de la Primaria

El también diputado en Les Corts por Alicante, Gerard Fullana, ha incidido en que “tenemos un sabor agridulce. Nos hubiera gustado haber dado esta noticia antes, si no pudimos fue por el blindaje contractual hecho por los gobiernos del PP que iniciaron este modelo para revertir los contratos. La reversión, tal y como la plantea el PP, esconde un incumplimiento electoral de Mazón , que dijo que la prioridad era la primaria mientras en Dénia hace un incremento de personal inferior en las otras comarcas donde lo Botánic revirtió a la gestión publica.

El incremento de personal se centra en el centro hospitalario y no en los centros de salud. "Trabajaremos para que la atención primaria esté igual de dotada que en otras comarcas y departamentos sanitarios”, ha apuntado Fullana, quien ha recordado que la coalición no descarta la vía judicial para reclamar los 130 millones que deja a deber la concesionaria.