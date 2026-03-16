El comité de La Alcoyana denuncia el envejecimiento de la flota de autobuses metropolitanos y demanda su renovación

El Comité de Empresa de la Alcoyana ha exigido un plan inmediato de renovación de la flota de autobuses que prestan el servicio metropolitano de Alicante y una revisión urgente, con la participación sindical; de las paradas, cruces y los recorridos más peligrosos de las distintas líneas.

Es la reacción de los conductores después del accidente que sufrió este sábado uno de los autobuses de la línea 23, en la carretera de Valencia, en el término de Sant Joan d’Alacant. No es el único siniestro en los últimos meses que achacan a una combinación de infraestructuras inseguras y una flota envejecida que ponen en peligro la integridad de los usuarios y de la plantilla.

En un comunicado de prensa, los trabajadores exigen a la concesionaria un refuerzo real del mantenimiento, que garantice que cada vehículo que sale a la calle lo hace en condiciones óptimas de seguridad. Auguran que hasta que no se adopten estas medidas, lamentablemente, habrá accidentes que podrían haberse evitado.

Recuerdan que hace meses, la parte social evaluó con detalle todos los recorridos, constatando la dejadez de los Ayuntamientos de Sant Joan, Sant Vicent, Mutxamel, El Campello y Alicante en la adecuación, accesibilidad y mantenimiento de los recorridos. Denuncian que las paradas son poco seguras y en muchos casos, no son accesibles para personas con movilidad reducida.

Además, reclaman a la Consellería una renovación de la flota que cuenta con un 70% de los autobuses que supera los 15 años y un mantenimiento claramente insuficiente.