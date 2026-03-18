La comisión que investigará el escándalo en la adjudicación de viviendas en Les Naus se constituirá el próximo lunes

La sesión constitutiva de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las viviendas de protección pública de Les Naus en la Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, se celebrará el próximo lunes 23 de marzo a las 12:00 horas, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

La corporación local, en el pleno extraordinario y monográfico celebrado a principios de febrero tras conocerse este "escándalo", palabra que empleó el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, aprobó con el respaldo de todos los grupos políticos poner en marcha este órgano.

En concreto, se dio luz verde a la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

Barcala ya detalló que por parte del equipo de gobierno y el grupo 'popular' fueron designados el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, como presidente de este órgano, y como vocal el nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que fue nombrado recientemente responsable del área después de la dimisión de la edil Rocío Gómez, tras conocerse que es una de las adjudicatarias de estos pisos.

En las últimas semanas, desde el ejecutivo alicantino han indicado que no podían concretar una fecha para esta comisión hasta que no se finalizaran los expedientes municipales sobre este asunto, dirigidos a averiguar hechos relacionados sobre tres funcionarios y sobre plusvalías.

De hecho, Villar indicó este martes, en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno, que los encargados de elaborar esos expedientes tomaron varias declaraciones, que acabaron la semana pasada y se iban a recopilar para hacer conclusiones y completarlos.

Así, el vicealcalde dijo que la comisión se podría convocar "en pocos días" y trasladó que los "primeros interesados" en que se celebre son los integrantes del equipo de gobierno, que denunció el caso en la Fiscalía y aboga por que se sepa "realmente" lo que ha pasado, según defendió.

Villar hizo hincapié en que el papel del Ayuntamiento en Les Naus fue la enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantó el residencial y el relativo a la licencia urbanística, así como lo que pudiera derivarse de estas circunstancias.

Corts Valencianes

Al margen de este órgano municipal, cuya sesión constitutiva se celebrará, según ha fijado ahora el Ayuntamiento, el próximo lunes, Les Corts Valencianes también pusieron en marcha el pasado 5 de marzo una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de Les Naus. La mesa de esta comisión del parlamento autonómico está constituida por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y María José Salvador (PSPV) como secretaria.

El pleno de Les Corts de febrero aprobó, con los votos a favor de PP y Compromís y la abstención del PSPV, la propuesta de Vox para crear esa comisión sobre las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan y que ha generado polémica por haber sido beneficiarios de estos inmuebles cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

Investigación judicial y dimisiones

En este contexto, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante está investigando la adjudicación de las VPP en este residencial. La jueza ya pidió documentación a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa promotora, y la remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Tras conocerse la polémica, hubo varias dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

Por su parte, la Generalitat abrió un expediente disciplinario a un funcionario por un visado de la adjudicación de estos pisos tras tener conocimiento de que es cónyuge de una de las solicitantes, así como que presuntamente omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

Igualmente, el Ayuntamiento de Alicante apartó de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE) a un arquitecto municipal que es propietario de una VPP en Les Naus.