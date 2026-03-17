La comisión municipal sobre la adjudicación de pisos en Les Naus tampoco se constituirá esta semana

El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha concretado una fecha para comisión municipal tras la polémica surgida por las viviendas de protección pública del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. El ejecutivo local ha explicado que aún se están acabando los expedientes sobre este asunto.

Así lo ha trasladado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la junta de gobierno. A preguntas de los periodistas, ha incidido en que espera que "en pocos días" se pueda concretar una jornada para la sesión constitutiva de dicho órgano.

El edil 'popular' ha sostenido que los "primeros interesados" en que se convoque la comisión son los integrantes del ejecutivo del alcalde Luis Barcala, que denunció el caso en la Fiscalía y aboga por que se sepa "realmente" lo que ha pasado, según ha defendido.

Villar ha hecho hincapié en que el papel del Ayuntamiento en Les Naus fue la enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantó el residencial y el relativo a la licencia urbanística, así como lo que pudiera derivarse de estas circunstancias.

Preguntado por esos expedientes que todavía se están elaborando, el vicealcalde ha abundado en que estos van dirigidos a averiguar hechos relacionados sobre tres funcionarios del consistorio y sobre plusvalías.

Asimismo, ha resaltado que los encargados de su elaboración han tomado varias declaraciones, que acabaron la semana pasada, y que ahora están siendo recopiladas para elaborar conclusiones y completar dichos expedientes.

A los socialistas se les acaba la paciencia

Desde la oposición, el grupo municipal socialista ha exigido a Barcala "que cumpla el mandato del pleno y convoque de manera inmediata la comisión" sobre las viviendas protegidas.La portavoz adjunta del PSOE en el consistorio, Trini Amorós, ha apuntado que dicha comisión "se aprobó en el pleno extraordinario del 5 de febrero y ni siquiera se ha convocado la sesión constitutiva".

"Barcala se sigue escudando en que los expedientes informativos a determinados funcionarios no están finalizados, pero que no se equivoque. Lo que vamos a abordar no es solo eso, sino también el papel que ha jugado el alcalde en todo este pelotazo urbanístico, por acción u omisión", ha manifestado.

Amorós ha afirmado que "el alcalde sigue escondiendo bajo llave en el despacho de Alcaldía toda la documentación que hemos solicitado y que es fundamental para fiscalizar qué ha ocurrido". "Por mucho que el gobierno de Barcala quiera no se va a librar de dar explicaciones en el Ayuntamiento y en el juzgado", ha añadido la edil, en declaraciones a los medios tras la Junta Local.