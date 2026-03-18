El club de empresas centenarias de la provincia de Alicante ya supera la cuarentena

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y Francisco Gómez, en representación de la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante, han presidido una reunión del Club de Empresas Centenarias la Cámara de Comercio de Alicante. Durante el encuentro se ha dado oficialmente la bienvenida a los nuevos miembros que se han incorporado al club: Enercoop (Crevillente), Imprenta Segarra (Elche), Industrias Seguí (Alcoy), Horno del Obispo (Orihuela), Frutas Gironés (Alicante) y Primitivo Rovira e hijos (Xixona).

Con estas incorporaciones son ya 41 las empresas que forman parte de este prestigioso club. Durante la reunión también se ha perfilado el desarrollo de la séptima edición de la Gala de Empresas Centenarias que se celebrará el próximo 3 de junio en el Teatro Principal de Alicant, ha señalado la Cámara en un comunicado.

Durante su intervención, Baño ha agradecido la presencia de todos los asistentes y ha dicho que con la incorporación de los nuevos socios "somos ya 41 miembros en el club". Ha continuado diciendo que “desde Cámara y AEFA queremos seguir dando visibilidad a este tipo de empresas ejemplo de resiliencia, innovación y compromiso con nuestra provincia con el propósito de seguir impulsando el tejido empresarial alicantino “a través del relato de vuestras historias de éxito”.

Por su parte, Francisco Gómez, ha declarado que "las empresas centenarias representan lo mejor de nuestro tejido empresarial: esfuerzo, visión a largo plazo y una profunda vinculación con el territorio. Aunque no todas, la gran mayoría de estas compañías son empresas familiares, lo que pone de relieve su papel fundamental en la continuidad del tejido económico. Son un ejemplo de cómo la empresa familiar es capaz de perdurar generación tras generación, adaptándose a los cambios sin perder su esencia y contribuyendo de forma decisiva al desarrollo y la estabilidad de nuestra provincia”.

Al encuentro han acudido también los patrocinadores y colaboradores de este club: la Diputación de Alicante, Cajamar, el Ayuntamiento de Alicante, la Agencia de Desarrollo Local, KPMG, Padima y el Museo Comercial.

Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante

El Club de Empresas Centenarias es una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Alicante y AEFA, la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante y el patrocinio de Cajamar. El Club tiene como principales objetivos llevar a cabo un censo de empresas centenarias de la provincia de Alicante; realizar una labor de investigación para conocer su historia; divulgar la historia empresarial de la provincia y ponerla al servicio de la sociedad y de los investigadores; conectar con centros docentes; y asesorar para proponer nuevos reconocimientos.

Hasta el momento se han identificado en la provincia de Alicante alrededor de un centenar de empresas que superan los cien años de existencia y son candidatas para formar parte del club. Anualmente se organiza una gala con las nuevas empresas centenarias invitadas a integrarse.

Las empresas que se han incorporado desde su creación en 2019 son:

· 2019: Aguas de Alicante, Almendra y Miel, Chocolates Valor, Fernando Flores, S.L., Harinas Serrano, La Alcoyana, La Unión Alcoyana de Seguros, Salinas Bras del Port y Verdú Cantó Saffron Spain SL.

· 2021: Aceitunas Bernal, Agrícola Villena, El Xato, Café Jurado, Destilerías Tenis, Mármoles Seller y Point.

· 2022: Almazara El Tendre, Carnicería Vicente Giner, Hijos de Antonio Ferre, José Borrell, José María Gómez Mira (El Avión), Obleas Quintín y Transportes Viuda de Tadeo Juan.

· 2023: Alfombras y Moquetas Imperial, Astilleros Astondoa, Camisería Benavent, Carmencita, Hilaturas Jordá y Hormas Beneit.

· 2024: Aceitunas Torremar, Azaconsa, Bontre, Gibeller, Hijos de Manuel Picó y Ribes-Oli.

· 2025: Enercoop, Imprenta Segarra, Industrias Seguí, Horno del Obispo, Frutas Gironés y Primitivo Rovira e hijos.