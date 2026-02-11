La clínica HLA Vistahermosa de Alicante atiende más de 240.000 consultas al año

El Grupo Hospitalario HLA ha atenido más de 3,3 millones de consultas en 2025, superando nuevamente los registros del ejercicio anterior. Estos resultados reflejan la consolidación del grupo como referente en innovación clínica y tecnológica, así como su apuesta por la incorporación de nuevos profesionales en diferentes especialidades, factores que han impulsado el crecimiento de su actividad asistencial.

En 2025, HLA Clínica Vistahermosa (Alicante) atendió más de 240.000 consultas, más de 55.000 urgencias, cerca de 18.000 intervenciones, más de 85.000 pruebas de diagnóstico por imagen y más de 1,3 millones de determinaciones de laboratorio.

En toda España, durante el pasado año 2025, el Grupo HLA ha atendido 570.000 urgencias y más de 210.000 estancias hospitalarias. Asimismo, durante se han realizado cerca de 180.000 intervenciones quirúrgicas, 1 millón de pruebas de diagnóstico por imagen y cerca de 20 millones de determinaciones de laboratorio.

En 2025, HLA se ha consolidado como referencia en innovación clínica y tecnológica con la incorporación, en la clínica HLA Vistahermosa de Alicante, del primer robot Da Vinci de la ciudad. Esta tecnología permite realizar cirugías mínimamente invasivas con una precisión milimétrica, mejorando el control del cirujano en cada gesto quirúrgico y repercutiendo directamente en una recuperación acelerada del paciente.

