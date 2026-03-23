Citados a declarar como testigos tres responsables de la Conselleria por las viviendas protegidas del residencial Les Naus

La magistrada que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de la Playa de San Juan ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat.

Esos testigos son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat

Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.

En este segundo supuesto, la Conselleria deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.

La comisión municipal llamará a 15 personas

El Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente este lunes la comisión no permanente o específica del pleno sobre este asunto. Entre las propuestas de comparecencias que han realizado los diferentes grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. También las de funcionarios y de responsables de la cooperativa de estos inmuebles.

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, quien además es presidente de este órgano, ha detallado que los 'populares', que están en el equipo de gobierno, plantean que comparezcan, entre otros, la exedil Gómez, el alcalde Luis Barcala y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los beneficiarios de estos inmuebles.

Los 'populares' también han planteado las comparecencias del concejal presidente del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, y de la edil responsable de Patrimonio, Nayma Beldjilali, así como las de varios funcionarios.

Por su parte, el grupo socialista demandará un inventario de promociones de vivienda pública sobre suelo municipal ya licitados y/o en proceso de licitación desde el año 2018. Un inventario de parcelas o suelo disponible según el Plan General Urbano de Alicante reservado para la construcción de vivienda de protección pública con independencia de su titularidad.

En el caso concreto de Les Naus, los socialista demandarán todo el procedimiento seguido desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de fecha 10 de julio de 2018 por el que se aprobó la convocatoria de la licitación para enajenar la parcela donde se construyó el residencial.

Los grupos de izquierda siguen exigiendo al alcalde que aclare toda la verdad sobre este ‘pelotazo’, tal y como lo ha calificado la portavoz socialista, Ana Barceló. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha explicado que el próximo miércoles se facilitará a la oposición la información que se pueda dentro de la reserva de los expedientes con los que cuentan. La intención del alcalde es que se aclare el grado de responsabilidad que haya podido haber en este asunto. Tanto en la comisión como a nivel judicial porque Barcala ha dicho que a medida que avance la instrucción el Ayuntamiento valorará la posibilidad de personarse.