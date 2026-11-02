Científicos de la UA descubren una nueva especie de medusa totalmente inofensiva en aguas de El Campello

Científicos de la Universidad de Alicante han descubierto una nueva especie de medusa que han bautizado como 'Copula lucentia' por hallarse en aguas alicantinas. Supone la identificación de la segunda especie de cubomedusa documentada en el Mediterráneo, junto a 'Carybdea marsupialis' descrita por Linneo en 1758.

Según ha indicado la institución académica, esto "pone de manifiesto que incluso en uno de los mares más estudiados del planeta todavía queda biodiversidad por descubrir" y que "alberga especies desconocidas para la ciencia".

Así, una de ellas es 'Copula lucentia', una pequeña medusa, de apenas unos milímetros e inofensiva para el humano, que fue descubierta en aguas de El Campello, en Alicante, y descrita científicamente en 2024 por un equipo de investigadores del Laboratorio Marino de la UA en Dénia perteneciente al Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef del ente universitario.

Su tamaño ronda entre uno y siete milímetros, fue identificada a partir de ejemplares recolectados entre 2016 y 2018. Su descripción, publicada en la revista científica 'Marine Biodiversity', fue posible gracias a la combinación de estudios morfológicos y análisis genéticos realizados con la colaboración de especialistas internacionales.

Eva Fonfría, investigadora de la UA y primera autora del estudio, explica que el descubrimiento se produjo durante una campaña de muestreo. "Al principio nos extrañó porque era muy pequeña para la época del año y tenía algunas características morfológicas que no nos cuadraban", recuerda.

Esas diferencias llevaron al equipo a analizar los ejemplares y compararlos con otras especies conocidas. Los resultados confirmaron que pertenecía al género 'Copula', pero que presentaban características suficientemente diferenciadas para considerarlos una nueva especie.

Un nombre alicantino

El nombre científico, 'Copula lucentia', hace referencia a Lucentum, la denominación latina de Alicante. Hasta el momento, su presencia se ha documentado únicamente en El Campello, lo que convierte esta zona del litoral alicantino en un enclave de interés para profundizar en su conocimiento.

"Encontrar una nueva especie en el Mediterráneo, donde ya está todo tan estudiado, es muy importante", destaca Fonfría, quien subraya la necesidad de continuar estudiando estos organismos para conocer su distribución y su función en los ecosistemas marinos.

'Copula lucentia' pertenece al grupo de los cubozoos o cubomedusas, que se caracterizan por tener una campana de forma cúbica. Su cuerpo es prácticamente transparente y cuenta con cuatro tentáculos y pequeñas estructuras adhesivas en la parte superior que le permiten fijarse a distintas superficies.

Los ejemplares estudiados fueron encontrados a menos de un metro y medio de profundidad, en un entorno de fondos rocosos, arenosos y praderas de fanerógamas. Su identificación requirió comparar distintas estructuras anatómicas con otra especie conocida en otras regiones del mundo: 'Copula sivickisi'.

Las diferencias observadas en la campana, junto a los resultados de los análisis genéticos, permitieron confirmar que los ejemplares de El Campello pertenecen al mismo género, pero son una especie distinta.

Para César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología de la UA y coordinador del Laboratorio Marino de la institución académica en Dénia, este descubrimiento constituye "un hito" para la investigación marina: "Que en el Mediterráneo hayamos podido identificar una segunda especie de cubomedusa demuestra que todavía queda mucho por conocer de su biodiversidad".

De igual manera, destaca la necesidad de ampliar las investigaciones sobre organismos marinos de pequeño tamaño, cuya presencia puede pasar inadvertida.