El cartel ‘La Fiesta que nos une’, original de María Martínez Esteban, anunciará las Hogueras de este año

El cartel ‘La Fiesta que nos une’, original de María Martínez Esteban -Dama de Honor de la Bellea del Foc 2024, Alba Muñoz- y que este lunes ha sido presentado en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, anunciará las Hogueras 2026. Es el trabajo ganador del concurso organizado por la Federació de Fogueres, que preside David Olivares, y al que se han presentado 31 obras provenientes de distintos puntos de España, han indicado fuentes municipales.

La autora, al explicar el contenido de ‘La Fiesta nos une’, ha señalado que “he pretendido que no sea, únicamente, una imagen representativa de las Hogueras. También, que suponga un merecido homenaje al conjunto de las personas que las hacen posibles”. Al mismo tiempo, ha incidido en que “busca transmitir, desde la cercanía, la emoción, la alegría y el sentimiento que convierten a las Hogueras en una celebración única para Alicante”.

El alcalde Luis Barcala ha valorado, teniendo en cuenta su afición a la pintura, la técnica empleada por María Martínez “en la que la combinación entre el dibujo manual y la composición digital, permite desarrollar una imagen final dinámica y llena de vida. Y todo, desde una óptica clara y perfectamente reconocible”. Para el primer edil, “mantiene una estética alegre y contemporánea, sin perder la esencia popular de las Hogueras”.

‘La Fiesta que nos une” está realizado a partir de una serie de ilustraciones digitales sencillas y expresivas. Inspiradas en la estética de los dibujos populares y en los personajes festivos tradicionales. Cada una de las figuras que la completan representa una escena de la Fiesta como la dolçaina i el tabalet, la pólvora, la dançà, la construcción de la hoguera o la devoción a la Virgen del Remedio. Todos ellos conforman una gran llama y crean, ha finalizado la autora, “una composición unitaria en la que cada escena aporta movimiento y personalidad al conjunto”.

La paleta de colores utilizada es de colores cálidos y contrastes suaves y el tipo de letra, Bodoni-72, dota a la creación de un estilo elegante, sofisticado y editorial, como ha puntualizado María Martínez Esteban.