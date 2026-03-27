Carlos Baño sostiene que "nunca" se ha llevado "un euro de nada" porque no lo ha necesitado

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha afirmado este viernes que "nunca" se ha llevado "un euro de nada". "Estoy muy tranquilo", ha sostenido a los periodistas Baño antes de asegurar que "nunca me he llevado un euro de nada" porque "gracias a Dios no lo necesito y mis valores, mi formación y la educación recibida no me permiten hacer eso".

El presidente de la Cámara de Comercio ha respondido así a las preguntas de los informadores tras levantarse el secreto de sumario del caso de que investiga un juzgado de Alicante sobre una presunta estafa y/o fraude en la gestión de los bonos comercio de la Diputación a través de Facpyme por importe inicial de unos 100.000 euros.

El sumario consta de unas 500 páginas que su abogado está estudiando. En todo caso, se ha felicitado de que el juzgado haya levantado el secreto de las actuaciones "porque la única forma de poder defenderse es saber de qué te acusan".

También ha explicado que al llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio alicantina renunció voluntariamente al sueldo que habían cobrado sus predecesores, que en los cuatro años de mandato habrían sumado unos 240.000 euros, así como a tener un coche y chófer pagado por el organismo cameral.

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme

No se ha aprovechado de ningún cargo

"Yo no me aprovecho de ningún cargo y de ningún puesto: Llevo trabajando 40 años y lo que tengo me lo he ganado", ha advertido el empresario antes de continuar que nunca se ha "apoderado ni apropiado de nada", y ha extendido este modo de actuar al resto de la junta de la Federación Provincial de las pymes (Facpyme).

Baño ha puesto de relieve que los bonos consumo objeto de la investigación surgieron en un momento de una "dureza increíble" tras las consecuencias económicas de la Covid-19, donde se multiplicó la venta online, y a consecuencia de ello las patronales transmitieron a la Diputación Provincial la necesidad de iniciar campañas en ayuda del pequeño comercio, al igual que ya había hecho el Gobierno valenciano del Botànic.

En su opinión, esos bonos fueron "un éxito" para los comercios de la provincia, independientemente del color político de los ayuntamientos adheridos.

En su alegato ante los periodistas y tras valorar el trato de la policía el día del arresto, ha comentado que después habló con el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, con quien compartió el "símil y más en las fechas en las que estamos" cercanos a la Semana Santa de los últimos días de Cristo: "¿Qué no van a hacer con un pequeño humilde comerciante que se ha dedicado a trabajar en pro de esta provincia para defender los intereses comunes?".