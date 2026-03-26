Acusan a Carlos Baño de un presunto delito de estafa y/o fraude en subvenciones de algo más de 100.000 euros

El juez de la plaza 4 de Instrucción de Alicante ha acordado levantar el secreto de sumario en la causa que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023. En ella, figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño.

La causa está abierta inicialmente por un presunto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que los investigadores de la Policía cifran de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. El magistrado ha acordado la decisión en un auto notificado este jueves, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez incoó estas diligencias previas el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez había estado investigando esos hechos en el marco de unas diligencias preprocesales a raíz de una denuncia de la Agencia Antifraude.

Las diligencias judiciales abiertas, cuyo secreto se ha levantado ahora, versan sobre posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación para municipios de la provincia de Alicante durante 2022 y 2023 a través de Facpyme, que preside Baño, y una sociedad mercantil supuestamente instrumental.

En el marco de estas pesquisas, la Policía Nacional detuvo el pasado 13 de marzo a Baño, quien posteriormente quedó en libertad con cargos. El cuerpo policial también practicó ese mismo día, con el correspondiente mandamiento judicial, diversos registros en instalaciones de esta federación. En concreto, en despachos de su sede, ubicada en la calle Orense de la capital alicantina, y un trastero.

Baño defiende su inocencia

Precisamente, Baño insistió este miércoles, en un acto de la Cámara, en defender su inocencia en relación con la investigación abierta sobre la gestión de los bonos. Así, resaltó su "honradez" y que "aprovechamiento no ha habido".

El representante empresarial señaló que está "a disposición" de la justicia y afirmó "no" haber cobrado "nunca" ni "en esa federación ni en la institución cameral", al tiempo que agradeció muestras de "confianza", "afecto" y "cariño" recibidas. "No os voy a defraudar nunca", sentenció.

Por otra parte, en Más de Uno Alicante, el vicepresidente de la Cámara, Jesús Navarro, ha defendido la dedicación y honradez de Carlos Baño y espera que todo se aclare. Además, ha recordado que renunció a su salario en la FACPYME y en la Cámara de Comercio; incluso tampoco quiso el coche oficial. Navarro ha indicado también que si decide presentarse a la reelección, él le acompañará porque "somos y un equipo" y quiere acabar en los próximos cuatro años los proyectos que la institución tiene en marcha.