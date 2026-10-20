UNIVERSIDAD DE ALICANTE

El campus acoge la maratón de donación de sangre y médula de la Universidad de Alicante los días 20 y 21 de octubre

Entre todos los donantes en los aularios I y II, la Facultad de Ciencias, Educación y en el Autobanco se sortearán 10 lotes de productos de la Universidad de Alicante en colaboración con el Consejo de Estudiantes

Redacción

Alicante |

El Autobanco del Centro de Transfusión en el Campus de San Vicente
El Autobanco del Centro de Transfusión en el Campus de San Vicente | Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA), en colaboración con el Centro de Transfusión de Sangre de Alicante, llevará a cabo este martes, día 20, y el miércoles, 21 de octubre, el Maratón de Donación de Sangre y Médula, que tendrá lugar en los aularios I y II, la Facultad de Ciencias, Educación y en el Autobanco.

La UA organiza esta maratón, a través de Universidad Saludable, que se desarrolla desde hace años en colaboración con el Centro de Transfusión, y que constituye una de las acciones de sensibilización y promoción de la salud con mayor participación de nuestra comunidad universitaria.

Cartel de la Maratón de 2026
Cartel de la Maratón de 2026 | Universidad de Alicante

Desde Universidad Saludable destacan que “donar sangre y médula es una forma concreta de cuidar la salud colectiva y contribuir directamente a salvar vidas con un gesto muy sencillo.

Como incentivo a la participación, el Centro de Transfusión entregará una camiseta a las personas que realicen su donación. Además, Universidad Saludable sorteará 10 lotes de productos de la UA entre las personas participantes, en colaboración con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA) y con motivo de su 40 aniversario. Los kits incluirán camiseta del CEUA, taza, libreta, botella, bolsa, pulsera y soporte para móvil.

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