Barcala anuncia que Avant inicia el viernes la redacción del convenio que definirá plazos para el Parque Central

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes está prevista en el Ayuntamiento una reunión de la Comisión Técnica de la sociedad Avant para avanzar en la redacción del convenio urbanístico que permitirá desarrollar la ordenación del Parque Central en base a los acuerdos alcanzados por las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Gobierno Central. Un convenio que, ha indicado el alcalde, “va a definir los plazos y la distribución de los importes de la inversión” y con el que “se pondrá fecha concreta a cada uno de los trabajos y a las responsabilidades de cada una de las administraciones que intervenimos”.

Esta reunión de la sociedad Avant se produce cuando han transcurrido menos de dos semanas desde la presentación de los acuerdos entre las administraciones para desarrollar la ordenación pormenorizada del Parque Central, que tuvo lugar el 13 de abril en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante y a la que asistieron el alcalde, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En este acto las tres administraciones mostraron su voluntad de avanzar lo más rápido posible en la firma del convenio urbanístico, que ha cristalizado en la reunión de Avant programada para este viernes.

"Es muy importante para todos, después del impacto tan positivo que tuvo la presentación del proyecto, que la ilusión de sacar adelante un proyecto que es absolutamente transformador para Alicante se materialice con pasos concretos como este”, ha incidido el alcalde. “Nos reunimos las tres administraciones implicadas para avanzar en la redacción del convenio, los tres equipos se ponen a trabajar con la voluntad de que se firme lo antes posible”, ha añadido Barcala.

Entre las cuestiones que aparecen en el orden del día de la Comisión Técnica de Avant se encuentra la información sobre el documento de Bases y directrices para la definición de la integración urbana de las infraestructuras del transporte en el Plan Especial del sector OI/2, para iniciar la redacción del texto del convenio anunciado en la presentación institucional celebrada el día 13 de abril de 2026, así como la información sobre próximas actuaciones y trámites a realizar.

Acuerdos alcanzados

Los acuerdos para la ordenación del Parque Central recogen las premisas fundamentales que los alicantinos dejaron claras en el proceso de consulta previa: un Parque Central continuo y lineal en el que se prioricen las superficies verdes, el mantenimiento de preexistencias como la Estación histórica y el Puente Rojo, una movilidad que no fragmente la zona verde, pero que garantice su conectividad y seguridad y edificaciones en altura para liberar espacios.

El Parque Central será una gran superficie verde continua que se desarrolla desde la Vía Parque hasta la misma Plaza de la Estrella. Concretamente tiene unas dimensiones aproximadas longitudinales de 2.100 metros y un ancho variable de 68 a 275 metros.

Esta continuidad permite, al mismo tiempo, coser transversalmente, mediante itinerarios peatonales, el borde norte con el borde sur del sector y por tanto todos los barrios que dan frente al parque y que presentan actualmente una defectuosa comunicación.

Se ha acordado la redistribución de la edificabilidad de la fachada sur del sector, próxima a la Plaza de la Estrella. La finalidad es mejorar la transición transversal del parque sobre la estación y de conseguir que el parque llegue realmente al centro de la ciudad. Se elimina parte de la edificabilidad residencial propuesta inicialmente en el borde de Benalúa, trasladándola al extremo oeste de la actuación, consiguiendo una mayor dimensión del parque en esta parte de la actuación. La edificabilidad residencial y comercial trasladada se suma a la ya dispuesta en esta zona del parque, concentrándola en altura y coincidiendo con su mayor dimensión; repartiéndose a ambos lados, entre el PAU1 y el barrio de Ciudad de Asís, constituyendo las nuevas fachadas urbanas.

Además, se ha optado por establecer recorridos perimetrales para todo tipo de vehículos, tanto privados como de transporte público. Su acceso al mismo será preferiblemente desde la Vía Parque y Gran Vía, sin llegar a alcanzar nunca el eje avenida de Salamanca. Asimismo, se mantiene el Puente Rojo, como elemento identitario de Alicante.

Otra de las claves del proyecto es la consecución de un gran nodo de transporte intermodal. Este nodo estará formado por la Estación de ferrocarril, estación central del tranvía, parking subterráneo (vehículos y bicicletas), estación de autobuses, zona de kiss and ride, parada de taxi, bus, bici y otros modos de transporte sostenible. Se garantiza la conectividad peatonal, tanto exterior como interior, entre todos estos modos de transporte.

En el marco de este nodo intermodal, además de la Estación de ferrocarril renovada y la nueva estación de TRAM, se creará una nueva estación de autobuses. En este sentido, se ha acordado que esta estación se sitúe en los terrenos situados en el borde sur de la actuación a la altura de Princesa Mercedes y de la estación del TRAM. Este emplazamiento busca por su proximidad al resto de las infraestructuras de transporte su interconexión peatonal al tiempo que permite un acceso rodado independiente y propio.