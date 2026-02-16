búequeda de alternativas

Ayuntamiento y Generalitat preparan el realojo de las familias afectadas en el incendio del barrio de Miguel Hernández

Las llamas han obligado a desalojar un total de 36 viviendas, las 12 del edificio siniestrado en el número 6 de la calle Pavía, y las 24 del anterior y posterior, números 4 y 8

Un incendio en el barrio de Miguel Hernández obliga a desalojar a los vecinos del inmueble

Redacción

Alicante |

Los bomberos intentan apagar el fuego que se ha extendido al tejado
Los bomberos intentan apagar el fuego que se ha extendido al tejado | redes sociales

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat han activado el suministro de productos de primera necesidad y la preparación del realojo de las familias afectadas en el incendio del edificio de la calle Pavía en el barrio Miguel Hernández, en el que han tenido que ser desalojadas 36 viviendas. El fuego se ha iniciado a las 6:43 horas en una vivienda de la última planta del número 6 y se propagó inmediatamente a las colindantes afectando a un total de cinco. Los efectivos de seguridad han procedido de forma inmediata a desalojar este edificio de 12 viviendas y los dos colindantes, números 4 y 8, produciéndose seis traslados, tres al Hospital de San Juan y uno al Hospital General por inhalación de humo de residentes y de policías locales.

Los técnicos municipales y de la Entidad de Suelo y Vivienda de la Comunidad Valenciana (EVhA), titular del inmueble, han determinado que el edificio de Pavía 6 difícilmente podrá ser rehabilitado, mientras que los de los números 4 y 8 han quedado con una sobrecarga de agua muy importante por la extinción y hasta pasados unos días no podrá hacerse una evaluación del estado para una posible vuelta de los inquilinos. El edificio, al igual que los colindantes, cuentan con el Informe de Evaluación de la Edificación y en fachadas y cubiertas, con fecha de noviembre del 2024.

Los servicios autonómicos del EVhA, junto con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, han activado el realojo de los inquilinos de las viviendas que han sufrido daños, que serán trasladados a un alojamiento provisional de urgencia mientras se habilita una vivienda para ofrecerles mientras las afectadas no pueden ser habitadas.

En los trabajos de extinción del incendio trabajan dotaciones de Bomberos del SPEIS y Policía Local, concretamente más de 24 y 29 efectivos, respectivamente. Los medios intervinientes han procedido a la evacuación del edificio afectado y los dos colindantes de forma inmediata. El incendio ha quedado controlado antes de las ocho de la mañana. También han intervenido técnicos de Iberdrola para la comprobación de la red eléctrica.

La Policía Local ha acordonado la zona y establecido cortes de tráfico en esta calle y las arterias colindantes para facilitar el acceso a los servicios de emergencia, lo que ha provocado complicaciones en el tráfico en la zona sur de la ciudad. Concretamente, se ha cortado la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell en el tramo próximo al edificio siniestrado, entre las calles Pianista González Soriano con Gran Vía hasta la plaza María Yolanda Escrich Forniés (antigua División Azul).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer