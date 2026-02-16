Ayuntamiento y Generalitat preparan el realojo de las familias afectadas en el incendio del barrio de Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat han activado el suministro de productos de primera necesidad y la preparación del realojo de las familias afectadas en el incendio del edificio de la calle Pavía en el barrio Miguel Hernández, en el que han tenido que ser desalojadas 36 viviendas. El fuego se ha iniciado a las 6:43 horas en una vivienda de la última planta del número 6 y se propagó inmediatamente a las colindantes afectando a un total de cinco. Los efectivos de seguridad han procedido de forma inmediata a desalojar este edificio de 12 viviendas y los dos colindantes, números 4 y 8, produciéndose seis traslados, tres al Hospital de San Juan y uno al Hospital General por inhalación de humo de residentes y de policías locales.

Los técnicos municipales y de la Entidad de Suelo y Vivienda de la Comunidad Valenciana (EVhA), titular del inmueble, han determinado que el edificio de Pavía 6 difícilmente podrá ser rehabilitado, mientras que los de los números 4 y 8 han quedado con una sobrecarga de agua muy importante por la extinción y hasta pasados unos días no podrá hacerse una evaluación del estado para una posible vuelta de los inquilinos. El edificio, al igual que los colindantes, cuentan con el Informe de Evaluación de la Edificación y en fachadas y cubiertas, con fecha de noviembre del 2024.

Los servicios autonómicos del EVhA, junto con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, han activado el realojo de los inquilinos de las viviendas que han sufrido daños, que serán trasladados a un alojamiento provisional de urgencia mientras se habilita una vivienda para ofrecerles mientras las afectadas no pueden ser habitadas.

En los trabajos de extinción del incendio trabajan dotaciones de Bomberos del SPEIS y Policía Local, concretamente más de 24 y 29 efectivos, respectivamente. Los medios intervinientes han procedido a la evacuación del edificio afectado y los dos colindantes de forma inmediata. El incendio ha quedado controlado antes de las ocho de la mañana. También han intervenido técnicos de Iberdrola para la comprobación de la red eléctrica.

La Policía Local ha acordonado la zona y establecido cortes de tráfico en esta calle y las arterias colindantes para facilitar el acceso a los servicios de emergencia, lo que ha provocado complicaciones en el tráfico en la zona sur de la ciudad. Concretamente, se ha cortado la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell en el tramo próximo al edificio siniestrado, entre las calles Pianista González Soriano con Gran Vía hasta la plaza María Yolanda Escrich Forniés (antigua División Azul).